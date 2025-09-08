Lietuvos ledo ritulininkai pasižymėjo Vokietijoje ir Kanadoje

„ACSHC Fenestela 68“ (0 tšk.) užima 5-ą vietą tarp 9 klubų.
Kontrolinėse rungtynėse trečios Vokietijos lygos klubas „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu 3:1 įveikė Duisburgo „Fuchse“. Trečiajame penkete žaidęs lietuvis įmušė įvartį, 4 kartus atakavo vartus ir laimėjo 3 iš 11 ritulio išmetimų.
Elitinės Kanados jaunimo lygos (QMJHL) ikisezoninėse rungtynėse Dovydo Juknos atstovaujama „Rimouski Oceanic“ ekipa 3:1 pranoko Kvebeko „Remparts“. Lietuvis šį kartą buvo perkeltas į trečią penketą ir žaidė puikiai – atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei 4 sykius smūgiavo šalia vartų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje Ženevos „Futur Hockey“ išvykoje išbarstė 3 įvarčių persvarą ir po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš „EHC Biel-Bienne Spirit“. Svečių gretose Tadas Šližys gavo 6 baudos min., o Simas Ignatavičius nežaidė. Prieš tai S. Ignatavičius per 2 rungtynes spėjo įmušti 1 įvartį bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Benas Andrejauskas pelnė įvartį, bet jo atstovaujama „LHC Academy“ komanda namuose 2:6 nusileido „GCK Lions“. Titas Krakauskas pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, o jo atstovaujama „HC Fribourg-Gotteron Young Dragons“ savo arenoje 3:2 įveikė „HC Davos“. Danielius Čečekovas nugalėtojų gretose nepasižymėjo. „EHC Kloten“ šį kartą vertėsi be Dovydo Noraus ir namuose 2:4 nusileido „HC Lugano“.
„LHC Academy“ (8 tšk.) žengia 4-a, „HC Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (7) – 6-a, „EHC Kloten“ (6) – 7-a, „Futur Hockey“ (5) – 9-a tarp 13 ekipų.
