Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Baltijos ledo ritulio lygos starte – skaudi „Energijos“ nesėkmė

2025-09-06 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 22:06

Baltijos ledo ritulio čempionato starte triuškinamą nesėkmę patyrė Elektrėnų „Energijos“ klubas, išvykoje 9:1 (3:1, 4:0, 2:0) nusileidęs į čempionatą po kelerių metų pertraukos sugrįžusiai Liepojos ledo ritulio komandai (Latvija).

Rungtynių akimirka | hockey.lt nuotr.

Baltijos ledo ritulio čempionato starte triuškinamą nesėkmę patyrė Elektrėnų „Energijos“ klubas, išvykoje 9:1 (3:1, 4:0, 2:0) nusileidęs į čempionatą po kelerių metų pertraukos sugrįžusiai Liepojos ledo ritulio komandai (Latvija).

REKLAMA
0

Latvius į priekį vedė po ketverių metų Rygos „Mogo“ klube į gimtąją komandą sugrįžęs Karlis Ozolinšas, kuris pelnė tris įvarčius (05:21, 26:54, 27:09) ir atliko rezultatyvų perdavimą. Du įvarčius pelnė Niklavas Lagzdinšas (01:33, 25:02), po įvartį įmušė Endijus Butanis (18:46), Rudolfas Laivenieksas (34:08), Kevinas Stradnieksas (41:54) ir Rinaldas Vutkevičsas (47:47). Liepojos klubo lietuvis Dominykas Sadauskas nepasižymėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paguodos įvartį pelnė Otas Urvelis (08:09, Eimantas Noreika, Tadas Kumeliauskas).

„Energija“ nesėkmingai pradėjo rungtynes ir į vartus praleido jau pirmąjį metimą.

Pakiliai visas rungtynes žaidę, 1350 žiūrovų palaikomi šeimininkai nesutriko po praleisto įvarčio, kai rezultatą trumpam buvo sušvelninęs elektrėniškis O. Urvelis.

REKLAMA
REKLAMA

„Tamsiuoju arkliuku“ čempionate įvardinama Liepojos ekipa apsukas sumažino trečiajame kėlinyje, kuomet išnaudojo dvi kiekybines daugumas ir iškovojo nesunkią pergalę.

Kitas rungtynes „Energija“ žais rugsėjo 14 dieną išvykoje su Rygos HK „Mogo/RSU“ ekipa.

Kitose čempionato šeštadienio rungtynėse Rygos HK „Prizma“ 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) Rygos HS „Riga“ klubą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų