Baltijos ledo ritulio lygos starte – skaudi „Energijos“ nesėkmė

Latvius į priekį vedė po ketverių metų Rygos „Mogo“ klube į gimtąją komandą sugrįžęs Karlis Ozolinšas, kuris pelnė tris įvarčius (05:21, 26:54, 27:09) ir atliko rezultatyvų perdavimą. Du įvarčius pelnė Niklavas Lagzdinšas (01:33, 25:02), po įvartį įmušė Endijus Butanis (18:46), Rudolfas Laivenieksas (34:08), Kevinas Stradnieksas (41:54) ir Rinaldas Vutkevičsas (47:47). Liepojos klubo lietuvis Dominykas Sadauskas nepasižymėjo.
Paguodos įvartį pelnė Otas Urvelis (08:09, Eimantas Noreika, Tadas Kumeliauskas).
„Energija“ nesėkmingai pradėjo rungtynes ir į vartus praleido jau pirmąjį metimą.
Pakiliai visas rungtynes žaidę, 1350 žiūrovų palaikomi šeimininkai nesutriko po praleisto įvarčio, kai rezultatą trumpam buvo sušvelninęs elektrėniškis O. Urvelis.
„Tamsiuoju arkliuku“ čempionate įvardinama Liepojos ekipa apsukas sumažino trečiajame kėlinyje, kuomet išnaudojo dvi kiekybines daugumas ir iškovojo nesunkią pergalę.
Kitas rungtynes „Energija“ žais rugsėjo 14 dieną išvykoje su Rygos HK „Mogo/RSU“ ekipa.
Kitose čempionato šeštadienio rungtynėse Rygos HK „Prizma“ 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) Rygos HS „Riga“ klubą.
