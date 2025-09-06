Dovydas Jukna ir Ugnius Čižas pelnė įvarčius – lietuvių klubai džiaugėsi pergalėmis

„HK Spišska Nova Ves“ (Slovakija) su Nerijumi Ališausku 2:0 įveikė Saskačevano universiteto (Kanada) ledo ritulininkus. Lietuvis buvo įtrauktas į antrą komandos penketą, o detalesnė statistika nėra pateikiama.
„EHC Arosa“ (Šveicarija) be Emilijaus Krakausko 4:0 nugalėjo „EV Lindau Islanders“ (Vokietija). „EHC Arosa“ ruošiasi antros pagal pajėgumą Šveicarijos lygos sezonui.
Vokietijoje Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda 4:1 pranoko „Herner EV Miners“. Lietuvis žaidė trečiajame penkete, įmušė įvartį ir 2 kartus atakavo vartus.
Elitinės Kanados jaunimo lygos (QMJHL) ikisezoninėse rungtynėse „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna 4:2 pranoko „Baie-Comeau Drakkar“. Lietuvis žaidė pirmajame penkete, pelnė įvartį, 2 kartus smūgiavo į vartų plotą, 2 kartus šalia – vartų, atliko 1 jėgos veiksmą ir pralaimėjo 1 ritulio išmetimą.
