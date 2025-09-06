Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

PSG piktinasi Prancūzijos rinktinės sprendimu dėl Dembele traumos: klubas įspėjo apie galimas rizikas

2025-09-06 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 12:39

Ousmane'as Dembele | Scanpix nuotr.

0

Prancūzijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse 2:0 nugalėjo Ukrainos futbolininkus. Visgi antrojo kėlinio pradžioje aikštėje pasirodęs Ousmane‘as Dembele patyrė traumą ir nebaigė susitikimo. Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas yra įsiutęs dėl nacionalinės komandos priimto sprendimo leisti 28-erių metų futbolininkui žaisti, praneša „L'Equipe“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Pranešama, jog PSG medicinos personalas prieš tarptautinę rinktinių pertrauką įspėjo nacionalinės komandos medicinos darbuotojos, jog O. Dembele nėra tinkamos būklės žaisti. Pastarasis buvo patyręs traumą „Ligue1“ čempionato rungtynėse su „Toulouse“.

O. Dembele artimiausiu metu bus atliktas MRT tyrimas, kad būtų galima nustatyti traumos sunkumą. Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Didieras Deschampsas pareiškė, kad O. Dembele tarptautinė rinktinių pertrauka beveik neabejotinai yra baigta.

Prancūzai kitas pasaulio čempionato atrankos rungtynes žais rugsėjo 9-ąją dieną, kai susitiks su Islandijos futbolininkais.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

