Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Marokas tapo pirmąja Afrikos šalimi, patekusia į į kitais metais vyksiantį pasaulio čempionatą

2025-09-06 11:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 11:27

Maroko rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse 5:0 sutriuškino Nigerio futbolininkus ir tapo pirmąja Afrikos šalimi, iškovojusia kelialapį į 2026 metais vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Maroko rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse 5:0 sutriuškino Nigerio futbolininkus ir tapo pirmąja Afrikos šalimi, iškovojusia kelialapį į 2026 metais vyksiantį pasaulio futbolo čempionatą.

REKLAMA
0

Šiame susitikime dublį pelnė Ismaelis Saibari, po vieną įvartį pridėjo Ayoubas El Kaabi, Hamza Igamane ir Azzedine Ounahi.

Marokui prireikė vos šešerių atrankos susitikimų, kad užsitikrintų vietą pasaulio futbolo čempionate. Ši rinktinė iškovojo kelialapį likus dar dvejoms rungtynėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog Marokas surengė įspūdingą žygį Katare vykusiame pasaulio futbolo čempionate, kur tik pusfinalyje nusileido Prancūzijos futbolininkams.

REKLAMA
REKLAMA

Marokas turi daugybę talentingų futbolininkų, įskaitant Paryžiaus „Saint-Germain“ žvaigždę Achrafą Hakimi ir „Leicester City“ saugą Bilalą El Khannoussą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų