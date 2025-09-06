Marokas tapo pirmąja Afrikos šalimi, patekusia į į kitais metais vyksiantį pasaulio čempionatą

Šiame susitikime dublį pelnė Ismaelis Saibari, po vieną įvartį pridėjo Ayoubas El Kaabi, Hamza Igamane ir Azzedine Ounahi.
Marokui prireikė vos šešerių atrankos susitikimų, kad užsitikrintų vietą pasaulio futbolo čempionate. Ši rinktinė iškovojo kelialapį likus dar dvejoms rungtynėms.
Priminsime, jog Marokas surengė įspūdingą žygį Katare vykusiame pasaulio futbolo čempionate, kur tik pusfinalyje nusileido Prancūzijos futbolininkams.
Marokas turi daugybę talentingų futbolininkų, įskaitant Paryžiaus „Saint-Germain“ žvaigždę Achrafą Hakimi ir „Leicester City“ saugą Bilalą El Khannoussą.
🇲🇦 Morocco are the first African nation to qualify for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/n1AI0wMeqy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025
