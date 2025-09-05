Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Suarezas atsiprašė po incidento su „Seattle Sounders“ štabo nariu lygos taurės finale

2025-09-05 13:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 13:58

Majamio „Inter" puolėjas Luisas Suarezas atsiprašė už savo elgesį, kai po pralaimėto lygos taurės finalo konflikto metu apspjovė „Seattle Sounders" štabo narį.

Luisas Suarezas | Scanpix nuotr.

Majamio „Inter“ puolėjas Luisas Suarezas atsiprašė už savo elgesį, kai po pralaimėto lygos taurės finalo konflikto metu apspjovė „Seattle Sounders“ štabo narį.

0

„Visų pirma, noriu pasveikinti „Seattle Sounders“ su triumfu lygos taurėje. Visgi labiausiai noriu atsiprašyti už savo elgesį pasibaigus rungtynėms. Tai buvo didelė įtampos ir nusivylimo akimirka, kur iš karto po rungtynių nutiko daug dalykų, kurie neturėjo įvykti, bet tai nepateisina mano reakcijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padariau klaidą ir nuoširdžiai atsiprašau. Tai nėra įvaizdis, kokį noriu suteikti savo šeimai, kuri kenčia dėl mano klaidų, klubas taip pat nenusipelno, kad jį paveiktų kažkas panašaus.

Jaučiuosi blogai dėl to, kas įvyko, nenorėjau praleisti progos pripažinti ir atsiprašyti už viską, ką padariau. Žinome, kad sezonas ilgas, dirbsime kartu, kad pasiektume triumfą, kurio šis klubas ir jo gerbėjai nusipelnė. Apkabinu visus“, – rašė urugvajietis.

