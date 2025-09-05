Suarezas atsiprašė po incidento su „Seattle Sounders“ štabo nariu lygos taurės finale

„Visų pirma, noriu pasveikinti „Seattle Sounders“ su triumfu lygos taurėje. Visgi labiausiai noriu atsiprašyti už savo elgesį pasibaigus rungtynėms. Tai buvo didelė įtampos ir nusivylimo akimirka, kur iš karto po rungtynių nutiko daug dalykų, kurie neturėjo įvykti, bet tai nepateisina mano reakcijos.
Padariau klaidą ir nuoširdžiai atsiprašau. Tai nėra įvaizdis, kokį noriu suteikti savo šeimai, kuri kenčia dėl mano klaidų, klubas taip pat nenusipelno, kad jį paveiktų kažkas panašaus.
Jaučiuosi blogai dėl to, kas įvyko, nenorėjau praleisti progos pripažinti ir atsiprašyti už viską, ką padariau. Žinome, kad sezonas ilgas, dirbsime kartu, kad pasiektume triumfą, kurio šis klubas ir jo gerbėjai nusipelnė. Apkabinu visus“, – rašė urugvajietis.
