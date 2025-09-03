Neymaras netikėtai paveldėjo milijardą dolerių iš Brazilijos verslininko, kurio niekada nesutiko

Kaip teigė pats milijonierius, sprendimą nulėmė gilus susižavėjimas Neymaro santykiu su tėvu ir pagarba faktui, kad žaidėjas pinigus laiko antraeiliais dalykais savo gyvenime. Testamento autorius viešai pripažino savo atsisveikinimo laiške.
„Mano pagarba Neymarui gimė iš panašaus požiūrio į gyvenimą ir šeimą. Jautriai vertinu jo santykius su tėvu, nes pats augau identiškoje šeimoje ir praradau savo tėvą. Tai priverčia stipriai identifikuotis su žaidėju.“
Verslininkas taip pat pabrėžė, kad Neymaras nėra gobšus – o ši savybė šiais laikais retai sutinkama. Verslininkui buvo svarbu, kad jo palikimas nepatektų valstybės institucijoms ar artimiesiems, su kuriais neturi glaudaus ryšio.
Teisiniai dokumentai buvo oficialiai patvirtinti Porto Alegre notarų biure. Anksčiau bandyta turtą perleisti tiesiogiai žaidėjui, tačiau formalūs teisiniai keliai pasirodė kaip vienintelis patikimas variantas.
Neymaras – vienas geriausiai apmokamų sportininkų pasaulyje, pastaraisiais metais uždirbantis po keliasdešimt milijonų dolerių kasmet. Vis dėlto, testamentą rašęs verslininkas tiki, jog žaidėjo kuklumas ir pagarba šeimos vertybėms savaip pranoksta materialius dalykus, todėl Neymaras esą tikrai vertas didžiulio palikimo.
Ši neeilinė situacija sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio Brazilijoje bei užsienyje ir atskleidžia, kaip didelė žvaigždės ne tik futbolo aikštėje, bet ir kasdienybėje gali paveikti žmonių sprendimus.
