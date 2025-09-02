Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Luiso Suarezo spjūvio incidentas: apspjauto oponento atsakymai sukėlė šypseną

2025-09-02 14:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 14:56

„Seattle Sounders“ saugumo vadovas Gene`as Ramirezas sutiko pasidalinti savo požiūriu į konfliktą su Luisu Suarezu„League Cup“ finale.

Luisas Suarezas | Organizatorių nuotr.

„Seattle Sounders“ saugumo vadovas Gene`as Ramirezas sutiko pasidalinti savo požiūriu į konfliktą su Luisu Suarezu„League Cup“ finale.

0

G. Ramirezas atvirai prisipažino, kad po šio veiksmo jis tikėjosi, jog L. Suarezas gali jam įkąsti. Šis prisipažinimas sukėlė šypsenų tiek žiniasklaidoje, tiek tarp sirgalių, primindamas žaidėjo ankstesnius incidentus, tarp kurių garsusis įkandimas per 2014 metų Pasaulio taurę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pergalingų rungtynių Sietlo „Sounders“ 3:0 nugalėjus Majamio „Inter“ „Lumen Field“ stadione kilo konfliktas tarp komandų žaidėjų ir personalo. G. Ramirezas kartu su ketvirtuoju arbitru bandė suvaldyti situaciją, tačiau L. Suarezas jį stumdė, ir, nors G. Ramirezas stengėsi atsitraukti, L. Suarezas spjovė jam į veidą.

Buvęs teisėsaugos darbuotojas išlaikė profesionalumą ir humorą, pabrėždamas, kad jau buvo pasiruošęs susidurti su panašiu elgesiu iš L. Suarezo.

„L. Suarezo elgesys nėra naujiena, žinau, ko galima tikėtis“, – sakė jis.

Majamio „Inter“ treneris Javieraas Mascherano po rungtynių išreiškė apgailestavimą dėl tokio elgesio, pabrėždamas, kad sportininkai turi laikytis aukštų elgesio standartų „League Cup“ ir kitose varžybose. Tuo tarpu „Sounders“ treneris Brianas Schmetzeris apibūdino incidentą kaip nepageidaujamą dėmesio atitraukimą nuo komandos pasiekto rezultato.

Dabar laukiamas vykstančios „Leagues Cup“ disciplinarinės komisijos sprendimas dėl galimų nuobaudų L. Suarezui už nesportinį elgesį.  

