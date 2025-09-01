Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Gineitis žaidė prieš „Fiorentiną“, Pukštas pelnė dublį į Lasicko klubo vartus, o Golubickas debiutavo Suomijoje

2025-09-01 09:15
2025-09-01 09:15

Sekmadienį Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis žaidė nuo 76 minutės, o jo ginamas „Torino“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Fiorentina“ ekipa.

Rokas Pukštas | Klubo nuotr.

Sekmadienį Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis žaidė nuo 76 minutės, o jo ginamas „Torino“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Fiorentina“ ekipa.

0

Italijos „Serie B“ lygoje Marius Adamonis praleido vieną įvartį, tačiau vartininko atstovaujamas „Sudtirol“ klubas namuose 3:1 nugalėjo Genujos „Sampdoria“ ekipą.

Lietuvis šiose rungtynėse įvartį praleido tik 90 minutę. Tiesa, 29 minutę jis gavo geltoną kortelę, bet taip pat atrėmė 4 varžovų smūgius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos „Serie C“ lygoje debiutavo gynėjas Motiejus Šapola. „Siracusa“ klubui paskolintas lietuvis į aikštę žengė 86 minutę, bet jo klubas namuose 1:2 pralaimėjo „Monopoli“ ekipai. Tuo metu Ernestas Gudelevičius liko ant „Siracusa“ klubo suolo.

Kroatijos lygoje dublį pelnė Rokas Pukštas, kurio atstovaujamas Splito „Hajduk“ klubas sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Rijeka“ ekipa. „Rijeka“ gretose Justas Lasickas žaidė visą antrą kėlinį.

Tuo metu R. Pukštas žaidė visą mačą ir du kartus lygino rezultatą. Pirmą kartą jis tai padarė 42 minutę, o antrą kartą – jau šeštą pridėto laiko minutę.

Suomijos pirmenybėse debiutavo saugas Paulius Golubickas. Kuopio KuPS klubui paskolintas lietuvis į aikštę žengė 53 minutę, o jo ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su SJK klubu. Po šių lygiųjų Kuopio klubas su 44 taškais nukrito į ketvirtą vietą, bet tik dviem taškais atsilieka nuo pirmaujančio Turku „Inter“ klubo.

Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus žaidė nuo 81 minutės, o saugo ginamas Hamrūno „Spartans“ sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Valletta“ klubu.

Čekijos stipriausioje lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant Olomouco „Sigma“ klubo suolo ir nuo jo stebėjo savo ekipos pergalę rezultatu 1:0 prieš „Ostrava“ klubą.

Trečioje Čekijos lygoje Nojus Audinis žaidė visas rungtynes bei padėjo „Teplice B“ ekipai svečiuose 3:2 įveikti „Pardubice B“ komandą.

Austrijos „Bundesliga“ lygoje Lukas Fridrikas žaidė nuo 57 minutės, o per pridėtą laiką gavo geltoną kortelę. Tuo metu jo ginamas „Hartberg“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo „Rapid“ klubui.

Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas žaidė visą mačą ir padėjo „Celje“ klubui namuose 4:1 įveikti „Domžale“ ekipą.

Pijus Širvys dėl traumos negalėjo padėti „Maribor“ klubui, kuris svečiuose 0:1 nusileido Liublianos „Olimpija“ ekipai.

Manfredas Ruzgis dėl kojos lūžio nepadeda „Vora“ klubui, bet šis iškovojo pirmąją sezono pergalę Albanijos pirmenybėse, kai namuose 3:1 nugalėjo KF „Tirana“ klubą.

Sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ svečiuose 1:2 pralaimėjo Poznanės „Lech“ klubui Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje.

