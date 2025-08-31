Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Vladimiras Čeburinas atsisveikino su „Žalgiriu“

2025-08-31 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 21:49

„Žalgirio“ komandai nuo 2021 metų vadovavęs treneris Vladimiras Čeburinas palieka klubą.

Vladimiras Čeburinas | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

„Žalgirio“ komandai nuo 2021 metų vadovavęs treneris Vladimiras Čeburinas palieka klubą.

0

Paskutinėmis rungtynėmis vyr. trenerio poste V. Čeburinui buvo „Žalgirio“ pergalinga dvikova prieš „Panevėžį“.

Po rungtynių pranešta apie tai, jog treneris išsiskyrė su klubu abipusiu susitarimu.

Kartu su V. Čeburinu su komanda atsisveikino ir vartininkų treneris Valerijus Sitalo.

V. Čeburino vadovaujami žalgiriečiai iškovojo 3 čempionų titulus, po 2 kartus laimėjo taurę ir Supertaurę, o 2022 m. pirmieji istorijoje pateko į UEFA turnyrų grupių etapą.

Treneris komandai iš viso vadovavo 228 rungtynėse, per kurias pasiekė 131 pergalę.

FK „Žalgiris“ dėkoja treneriui už ilgus metus dirbant su komanda ir linki sėkmės ateities iššūkiuose.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

