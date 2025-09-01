Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > 3x3

Raudondvario ketveriukė ketvirtfinalyje vėl atsimušė į Nyderlandų ekipą

2025-09-01 09:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 09:01

Vengrijos mieste Debrecene įvyko dešimtasis Pasaulio 3x3 turo etapas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos ekipa.

A.Pukeliui nepavyko pasiekti revanšo (FIBA nuotr.)

A.Pukeliui nepavyko pasiekti revanšo (FIBA nuotr.)

0

Trečiąjį reitingą turėjusiai Raudondvario „Hoptrans“ atstovavo Aurelijus Pukelis, Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys ir Marijus Užupis.

Lietuviai C grupėje išgyveno dvi dramas – 21:19 palaužė Valensijos komandą ir 20:21 nusileido Belgrado „Partizan“. Sėkmingai susiklosčius varžovų akistatai, tai leido užimti pirmąją vietą grupėje, bet lengvesnio ketvirtfinalio negarantavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atkrintamosiose „Hoptrans“ laukė Amsterdamo „Rabobank“, kuriems vos prieš savaitę nusileista Taivano vykusio „Challenger“ serijos turnyro finale.

Šįkart Nyderlandų ekipai atsirevanšuoti nepavyko – lietuviai krito 15:22.

Galutinėje rikiuotėje Raudondvario ekipa liko aštunta, o piniginiai prizai skirti septynioms geriausioms ekipoms. Triumfavusiai Vienos komandai skirta 40 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.

A.Pukelis per tris mačus surinko 22 taškus ir tapo dešimtu rezultatyviausiu turnyro žaidėju, visi virš jo likę žaidėjai sužaidė bent vieneriomis rungtynėmis daugiau. 13 taškų pelnė E.Džiaugys, 11 – M.Užupis, 10 – P.Beliavičius.

Bendroje Pasaulio turo įskaitoje „Hoptrans“ su 296 taškais užima šeštąją vietą. Juos lenkia tik Ubo (Serbija, 605 taškai), Amsterdamo (Nyderlandai, 550), Majamio (JAV, 398), Limano (Serbija, 350) ir Čingmino (Kinija, 305) ekipos.

