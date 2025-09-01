Raudondvario ketveriukė ketvirtfinalyje vėl atsimušė į Nyderlandų ekipą

Trečiąjį reitingą turėjusiai Raudondvario „Hoptrans“ atstovavo Aurelijus Pukelis, Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys ir Marijus Užupis.
EVAL KNIEVEL GOT DANGEROUS WITH THAT JAM! 💥🤯🇱🇹#3x3WT #3x3WTDebrecen pic.twitter.com/xW0y6BAiJo— 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 30, 2025
Lietuviai C grupėje išgyveno dvi dramas – 21:19 palaužė Valensijos komandą ir 20:21 nusileido Belgrado „Partizan“. Sėkmingai susiklosčius varžovų akistatai, tai leido užimti pirmąją vietą grupėje, bet lengvesnio ketvirtfinalio negarantavo.
Atkrintamosiose „Hoptrans“ laukė Amsterdamo „Rabobank“, kuriems vos prieš savaitę nusileista Taivano vykusio „Challenger“ serijos turnyro finale.
Šįkart Nyderlandų ekipai atsirevanšuoti nepavyko – lietuviai krito 15:22.
Galutinėje rikiuotėje Raudondvario ekipa liko aštunta, o piniginiai prizai skirti septynioms geriausioms ekipoms. Triumfavusiai Vienos komandai skirta 40 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.
A.Pukelis per tris mačus surinko 22 taškus ir tapo dešimtu rezultatyviausiu turnyro žaidėju, visi virš jo likę žaidėjai sužaidė bent vieneriomis rungtynėmis daugiau. 13 taškų pelnė E.Džiaugys, 11 – M.Užupis, 10 – P.Beliavičius.
Bendroje Pasaulio turo įskaitoje „Hoptrans“ su 296 taškais užima šeštąją vietą. Juos lenkia tik Ubo (Serbija, 605 taškai), Amsterdamo (Nyderlandai, 550), Majamio (JAV, 398), Limano (Serbija, 350) ir Čingmino (Kinija, 305) ekipos.
