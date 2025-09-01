Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Brazilijos rinktinė tapo Amerikos čempionato nugalėtoja

2025-09-01 08:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 08:51

Brazilijos rinktinė triumfavo Amerikos čempionate.

Brazilijos rinktinė | FIBA nuotr.

Brazilijos rinktinė triumfavo Amerikos čempionate.

0

Aleksandaro Petrovičiaus treniruojama komanda finale 55:47 (16:15, 15:9, 11:12, 13:11) įveikė titulą gynusią Argentiną.

Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė ir turnyro MVP tapo Yago dos Santosas – per 27 minutes jis surinko 14 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Bruno Caboclo pridėjo 11 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, Guilherme Deodato pasižymėjo 9 taškais.

Argentinos rinktinėje vienintelis dviženklį rezultatą pasiekė Francisco Caffaro – 11 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai.

Brazilai Amerikos čempionate triumfavo pirmą kartą nuo 2009 metų, o Argentinai tai buvo jau dvyliktos paeiliui laimėtos pirmenybių prizinės vietos.

Bronzos medaliais pasidabino Jungtinės Amerikos Valstijos, mažajame finale 90:85 (23:18, 26:19, 19:24, 22:24) įveikusios Kanadą.

JAV rinktinėje ryškiausiai žaidė buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Tyleris Cavanaugh – per 28 minutes jis pelnė 21 tašką, atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 22 naudingumo balus. Javonte Smartas taip pat pelnė 21 tašką, Jahmiusas Ramsey – 12.

Kanados ekipoje išsiskyrė Mfiondu Kabengele ir Marcusas Carras – abu pelnė po 16 taškų.

