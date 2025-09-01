Mumbru prie Vokietijos rinktinės trenerio pareigų sugrįš Rygoje

„Jaučiuosi daug geriau, čia viešbutyje gaunu puikią priežiūrą. Nekantrauju vėl būti su komanda Rygoje“, – sekmadienį per Vokietijos krepšinio federaciją perdavė A. Mumbru.
Nepaisant trenerio nebuvimo, vokiečiai B grupėje startavo nepriekaištingai – 3:0 ir jau užsitikrino vietą aštuntfinalyje.
Komandos laukia dar dvejos rungtynės Suomijoje – pirmadienį prieš Didžiąją Britaniją ir trečiadienį prieš šeimininkus. Po jų iššūkiai persikels į Rygą, kur nuo rugsėjo 6-osios startuos atkrintamosios varžybos.
