TV3 naujienos > Sportas

Mumbru prie Vokietijos rinktinės trenerio pareigų sugrįš Rygoje

2025-09-01 08:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 08:03

Vokietijos rinktinės strategas Alexas Mumbru buvo išleistas iš ligoninės Tamperėje ir komandos vairą turėtų perimti aštuntfinalio rungtynėse Rygoje.

Alexas Mumbru | Organizatorių nuotr.

Vokietijos rinktinės strategas Alexas Mumbru buvo išleistas iš ligoninės Tamperėje ir komandos vairą turėtų perimti aštuntfinalio rungtynėse Rygoje.

0

„Jaučiuosi daug geriau, čia viešbutyje gaunu puikią priežiūrą. Nekantrauju vėl būti su komanda Rygoje“, – sekmadienį per Vokietijos krepšinio federaciją perdavė A. Mumbru.

Nepaisant trenerio nebuvimo, vokiečiai B grupėje startavo nepriekaištingai – 3:0 ir jau užsitikrino vietą aštuntfinalyje.

Komandos laukia dar dvejos rungtynės Suomijoje – pirmadienį prieš Didžiąją Britaniją ir trečiadienį prieš šeimininkus. Po jų iššūkiai persikels į Rygą, kur nuo rugsėjo 6-osios startuos atkrintamosios varžybos.

