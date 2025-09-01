Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Pozzecco apie jį išvariusius teisėjus: „Jie atliko gerą darbą“

2025-09-01 07:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 07:55

Limasolyje Italija užtikrintai 96:79 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, tačiau vakaro centre atsidūrė treneris Gianmarco Pozzecco.

Gianmarco Pozzecco | FIBA nuotr.

Limasolyje Italija užtikrintai 96:79 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, tačiau vakaro centre atsidūrė treneris Gianmarco Pozzecco.

REKLAMA
0

Strategas rungtynių nebaigė ant atsarginių žaidėjų suolelio – pirmą kartą savo Europos čempionato karjeroje jis buvo išvarytas iš aikštės ir likusią mačo dalį stebėjo neramiai iš užkulisių.

Lemiamas epizodas įvyko trečiajame kėlinyje, kai italai nesusitvarkė su gynybine perėjimo faze ir leido varžovams pelnyti lengvus taškus. Emocingumu garsėjantis G. Pozzecco žengė į aikštę šaukdamas nurodymus savo žaidėjams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tas vienas žingsnis per toli kainavo antrą techninę pražangą ir ankstyvą pasitraukimą.

„Vienu metu padarėme klaidą gynyboje. Kartą negrįžome atgal, nesugebėjome gerai pereiti į gynybą. Aš šaukiau savo žaidėjams. Niekas negalėjo pagalvoti, kad tuo metu skundžiuosi, nes nebuvo jokio švilpuko. Tačiau kadangi buvau aikštėje, mane nubaudė“, – po rungtynių sakė Italijos strategas.

Užuot ilgai kalbėjęs apie nusivylimą, G. Pozzecco, kaip jam būdinga, pagyrė teisėjus.

„Teisėjai šį mačą sušvilpė nuostabiai, kaip ir vakar. Tikiuosi tik, kad jie nebus tokie… Gerai, aš sumokėsiu už visus. Už visus trenerius šiandien susimokėsiu pats“, – šmaikštavo italas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų