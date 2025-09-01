Pozzecco apie jį išvariusius teisėjus: „Jie atliko gerą darbą“

Strategas rungtynių nebaigė ant atsarginių žaidėjų suolelio – pirmą kartą savo Europos čempionato karjeroje jis buvo išvarytas iš aikštės ir likusią mačo dalį stebėjo neramiai iš užkulisių.
Lemiamas epizodas įvyko trečiajame kėlinyje, kai italai nesusitvarkė su gynybine perėjimo faze ir leido varžovams pelnyti lengvus taškus. Emocingumu garsėjantis G. Pozzecco žengė į aikštę šaukdamas nurodymus savo žaidėjams.
Tas vienas žingsnis per toli kainavo antrą techninę pražangą ir ankstyvą pasitraukimą.
„Vienu metu padarėme klaidą gynyboje. Kartą negrįžome atgal, nesugebėjome gerai pereiti į gynybą. Aš šaukiau savo žaidėjams. Niekas negalėjo pagalvoti, kad tuo metu skundžiuosi, nes nebuvo jokio švilpuko. Tačiau kadangi buvau aikštėje, mane nubaudė“, – po rungtynių sakė Italijos strategas.
Užuot ilgai kalbėjęs apie nusivylimą, G. Pozzecco, kaip jam būdinga, pagyrė teisėjus.
„Teisėjai šį mačą sušvilpė nuostabiai, kaip ir vakar. Tikiuosi tik, kad jie nebus tokie… Gerai, aš sumokėsiu už visus. Už visus trenerius šiandien susimokėsiu pats“, – šmaikštavo italas.
