TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ strigo Madride ir prarado taškus prieš „Rayo Vallecano“

2025-09-01 00:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 00:32

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse pirmuosius taškus prarado „Barcelona“.

Lamine`as Yamalis | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse pirmuosius taškus prarado „Barcelona“.

0

Hansi Flicko vadovaujama komanda liko be pergalės Madride, kur jie 1:1 pabaigė rungtynes lygiosiomis su vietos „Rayo Vallecano“.

Įdomu, jog šios rungtynės vyko be galimybės teisėjui naudotis VAR peržiūromis. Sugedus stadione buvusiai įrangai, rungtynės buvo žaidžiamos be galimybės teisėjui nueiti prie monitoriaus pasižiūrėti epizodo.

Pirmajame kėlinyje daugiau progų turėjo „Barcelona“, bet savo galimybių turėjo ir šeimininkai. Visgi, iš žaidimo pasižymėta nebuvo.

Vienintelis kėlinio įvartis krito po vienuolikos metrų baudinio. Jį išprovokavo ir pats realizavo Lamine`as Yamalis.

Po pertraukos savo atsaką pateikė „Rayo Vallecano“. Greitai pakėlus kampinį Franas Perezas buvo paliktas visiškai laisvas ir puolėjas neatremiamu smūgiu nuo skersinio įskraidino kamuolį į vartus.

Rungtynių pabaigoje pavojingesnė buvo būtent „Rayo Vallecano“ komanda. Ji surengė net tris atakas, kuriose jų žaidėjai atsidurdavo prieš vartininką, bet nė karto įveikti jo jie taip ir nesugebėjo.

Lygiosios neleido „Barcelona“ komandai išlikti „La Liga“ viršūnėje ir jei nukrito į 4 poziciją.

