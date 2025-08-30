„Barcelona“ nerimauja dėl Gavi traumos: saugo trauma kur kas rimtesnė nei manyta

Šiuo metu saugo būklė komandoje kelia didelį nerimą – pastaroji kelio trauma pasirodė esanti kur kas rimtesnė nei iš pradžių buvo prognozuota. Trauma užfiksuota tame pačiame kelyje, kuriame anksčiau buvo diagnozuotas raiščių plyšimas.
Po paskutinių medicininių tyrimų „Barcelona“ klubo medikai konstatavo, kad Gavi kelio pažeidimas gali turėti ilgalaikių pasekmių, tad saugas privalės praleisti rungtynes su „Rayo Vallecano“, o jo dalyvavimas nacionalinės rinktinės rungtynėse prieš Bulgariją ir Turkiją rugsėjo pradžioje lieka abejotinas.
Pastaraisiais sezonais Gavi patyrė didelį žaidybinį krūvį, kas, ekspertų vertinimu, gali būti viena pagrindinių pasikartojančių traumų priežasčių. Klubas kol kas neskelbia detalių dėl grįžimo terminų, tačiau šaltiniai pabrėžia, kad kiekviena panaši trauma po sunkios ACL traumos verčia iš naujo vertinti tiek žaidėjo sveikatą, tiek jo tolimesnę karjerą aukščiausiame lygyje.
Šį sezoną Gavi aikštėje pasirodė du kartus, abu kartus į aikštę žengęs po keitimo.
