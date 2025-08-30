Aukštaūgio tempiami islandai lemiamu metu paleido istorinį šansą

Dario Gjergjos auklėtiniai Katovicuose 71:64 (17:21, 15:15, 14:16, 25:12) palaužė Islandiją (0/2).
Ilgai pirmavę islandai situaciją kontroliavo ir likus žaisti penkias minutes (62:55). Vis dėlto tuomet jų puolimas įstrigo, o likus minutei Loicas Schwartzas baudų metimais persvėrė rezultatą (63:62).
Belgijai taškus tuomet rinko Emmanuelis Lecomte’as, o islandai savo duobę pagilino per penkias sekundes neišsimesdami kamuolio. Nugalėtojai pergalę įtvirtino baudų metimais.
Islandams ši pergalė galėjo tapti istoriniu pasiekimu – jie Europos čempionatą buvo pasiekę du kartus ir tiek 2015-aisiais, tiek 2017-aisiais išvyko pralaimėję visus penkis susitikimus.
Šįkart jų neišgelbėjo ir aukštaūgio Tryggvi Hlinasono šou – 39 minutės, 20 taškų (7/10 dvitaškių, 6/8 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimti ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, 5 blokai, 2 pražangos bei 32 naudingumo balai.
Rungtynėms teisėjavo lietuvis Juozas Barkauskas, kartu su turkais Zaferu Yilmazu ir Keremu Baki.
Islandai jau sekmadienį bandys įveikti Lenkiją (1/0), belgų laukia Slovėnija (0/1). Šioje grupėje taip pat varžosi Prancūzija (1/0) ir Izraelis (1/0).
Islandija: Tryggvi Hlinasonas 20 (7/10 dvitaškių, 10 atk. kam., 5 blokai, 32 naud. bal.), Elvaras Fridrikssonas 13 (0/5 tritaškių, 3 klaidos), Martinas Hermannssonas 12 (6/11 dvitaškių, 4 atk. kam., 8 rez. perd.), Jonas Gudmundssonas 7 (4 rez. perd., 4 per. kam., 4 klaidos).
Belgija: Emmanuelis Lecomte'as 16 (5/19 metimų, 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Jean-Marcas Mwema 13 (3/7 tritaškių), Ismaelis Bako 10 (7 atk. kam.), Hans Vanwijnas 8 (10 tk. kam.), Nielsas Van Den Eynde 7.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!