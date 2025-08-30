Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Italija įrodė pranašumą prieš NBA žaidėjų traukiamą Sakartvelą

2025-08-30 16:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 16:55

Pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Italijos (1/1) rinktinė. Gianmarco Pozzecco auklėtiniai rezultatu 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15) nugalėjo Sakartvelo (1/1) krepšininkus.

Simone Fontecchio | FIBA nuotr.

Pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Italijos (1/1) rinktinė. Gianmarco Pozzecco auklėtiniai rezultatu 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15) nugalėjo Sakartvelo (1/1) krepšininkus.

0

Italijai Saliou Niangas įmetė 15 taškų, Simone Fontecchio surinko 14. Pralaimėjusiems Goga Bitadze įmetė 22 taškus, o Sandro Mamukelasvhili sąskaitoje yra 13 taškų.

Po trijų kėlinių Italija pirmavo 53:47 ir per likusias 10 minučių Sakartvelui intrigos sukurti nepavyko.

35-ąją žaidimo minutę komandas skyrė 12 taškų. Tada Italija įmetė penkis taškus be atsako ir po D. Thompsono taškų rezultatas tapo 72:55.

Italai kitas grupės rungtynes žais su bosniais, o Sakartvelas susitiks su Graikija.

Italijos rinktinė: Saliou Niangas 15, Simone Fontecchio 14 (4/5 dvit., 0/5 trit., 4 atk. kam., 5 kld.), Mouhametas Rassoulas Dioufas 13 (5 atk. kam.), Nicolo Melli (2/5 trit., 8 atk. kam.) ir Giampaolo Ricci (2/4 trit.) po 8, Alessandro Pajola (1/7 trit., 4 atk. kam., 5 per. kam., 5 rez. perd.) ir Darius Thompsonas po 6, Matteo Spagnolo 5, Marco Spissu 3 (5 rez. perd.).

Sakartvelo rinktinė: Goga Bitadze 22 (8/9 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam., 5 kld.), Sandro Mamukelashvili 13 (4/7 dvit., 0/4 trit., 5 atk. kam., 4 per. kam.), Kamaras Baldwinas 9 (1/5 trit., 4 rez. perd.), Duda Sanadze 8, Beka Burjanadze 7 (3/6 dvit.), Rati Andronikashvili 3.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

