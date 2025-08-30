Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Estija pergalių kraitį tvirtai atidarė be nieko palikdama čekus

2025-08-30 16:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 16:54

Europos čempionate pirmąją pergalę užtikrintai pasiekė Estijos rinktinė (1/2).

Estai atsidarė (FIBA nuotr.)

Europos čempionate pirmąją pergalę užtikrintai pasiekė Estijos rinktinė (1/2).

0

Estai Rygoje nepagailėjo ir toliau tik pralaimėjimus renkančių čekų – 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 21:12).

Heiko Rannulos auklėtiniai rungtynes pradėjo gerokai užtikrinčiau ir dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 54:36.

Grįžę iš rūbinės estai apsukų nemažino ir pakėlė persvarą iki 28 taškų (70:52). Vis dėlto prieš latvius trečiajame kėlinyje tiesiog sustojusi Estija vėl neišvengė duobės puolime.

Ketvirtajame kėlinyje Richardo Balinto ir Tomašo Kyzlinko metimai kurstė intrigos likučius – 66:81. Vis dėlto daugiau nuveikti čekams nepavyko.

Estai yra iškovoję ir skambesnių pergalių – praėjusiame Europos čempionate jie 94:62 nušlavė Didžiąją Britaniją, bet visus kitus mačus pralaimėjo ir liko be nieko. Jų rekordas – net 91:1 dar 1939-aisiais sutriuškinta Suomija.

Kitame ture estai susitiks su Turkija (2/0), čekai – su Serbija (2/0). Šioje grupėje taip pat varžosi Latvija (1/1) ir Portugalija (1/1).

Estija: Kristianas Kullamae 16 (7 atk. kam., 7 rez. perd.), Henri Drellas 15 (0/4 tritaškių, 4 rez. perd., 7/10 dvitaškių), Arturas Konončukas (5/7 dvitaškių), Kasparas Treieris (4 atk. kam., 1/5 tritaškių) ir Janari Joesaaras (8 atk. kam., 3/10 metimų) po 10, Joonas Riismaa 9, Sanderis Raieste 8 (4 atk. kam.).

Čekija: Janas Zidekas 14 (3/5 tritaškių), Martinas Peterka 13 (5 atk. kam.), Vitas Krejči 10 (1/5 tritaškių, 4 rez. perd.), Martinas Svoboda 9.

 

