Mindaugas Papinigis prabilo apie netikėtą savo hobį: visiems ateina metas juos auginti

Paklaustas, kodėl jis augina būtent pomidorus, prodiuseris pasakojo, kad visiems ateina metas pradėti juos auginti.
„Man pati gražiausia gėlė yra pomidoras, ir po to, kai jis išleidžia savo vaisių, tas raudonas vaisius žaliame stiebo fone man yra labai gražu“, – aiškino jis.
Kita pašnekovė, atlikėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė pripažino, kad jos mama užsiima pomidorų auginimu, turi daug įvairiausių spalvų ir rūšių.
„Būna taip, kad brolis atvažiuoja pas mamą, sako: „Šito neimk, čia Nijoliukui“. Ir tada brolis skambina, sako: „Mama tau vėl pačių skaniausių pomidorų paliko, kada atvažiuosi į Klaipėdą susirinkti?“ – su šypsena dalinosi atlikėja.
N. Pareigytė-Rukaitienė prisiminė, kad jos tėčio mėgstamiausi būdavo jaučio širdies pomidorai, tad nenuostabu, kad ji taip pat mėgsta būtent šią rūšį.
O kai ir trečioji pakviesta laidos dalyvė, kylanti žvaigždė Aistė Gaižauskaitė pasakė, kad ir jos mama augina pomidorus, M. Papinigis juokavo, kad tai – kaip mamų būdas prisitraukti.
Mantas Wizard pripažino, kad jam tokios dovanos yra netgi geresnės.
„Aš esu po renginio iš gerbėjų gavęs krepšį pomidorų, čia man skaniau už visus šakočius“, – sakė jis.
