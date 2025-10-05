Šalia rudeniškos keptų pomidorų sriubos – karšti sumuštiniai: vienas ingredientas nustebins

Keptų pomidorų sriubai reikės:
- 2 kg šviežių pomidorų
- Svogūno
- Kelių skiltelių česnako
- Šviežių čiobrelių
- Raudonėlio
- Alyvuogių aliejaus
- Indelio tepamo sūrio
- Šaukštelio kreminio (arba kubelio) sultinio
- Pusės puodelio grietinėlės
Sriubos gaminimo eiga:
Pomidorus supjaustykite ketvirčiais, sudėkite į kepimo skardą kartu su svogūnais, bei česnako skiltelėmis. Daržoves pašlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska, raudonėliais, sudėkite čiobrelio šakeles ir pašaukite į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite apie valandą, kol pomidorai suminkštės.
Iškepusius pomidorus palikite šiek tiek atvėsti, tada nulupkite odeles ir sudėkite į smulkintuvą. Česnakus išspauskite į pomidorų masę, kartu sudėkite ir nuluptus svogūnus bei prieskonines žoleles. Viską sutrinkite iki vientisos masės.
Į sriubą dėkite tepamą sūrį ir dar kartą sutrinkite. Sriubą supilkite į puodą kartu su sultiniu ir grietinėle. Berkite druskos, gerai išmaišykite ir užvirkite sriubą. Prieš patiekiant įpilkite šlakelį alyvuogių aliejaus.
Karštam sumuštiniui su raugintais kopūstais reikės:
- Baltos duonos
- Mėgstamo sūrio
- Raugintų kopūstų
- Sviesto
Gaminimo eiga:
Dvi riekes baltos duonos gausiai patepkite sviestu. Ant nepateptų sviestu pusių uždėkite po riekelę fermentinio sūrio. Ant vienos riekės dėkite raugintus kopūstus ir uždenkite likusia rieke duonos. Sumuštinis turi atrodyti taip: sviestas, duona, sūris, kopūstai, sūris, duona, sviestas.
Įkaitinkite keptuvę, įpilkite šlakelį aliejaus ir apkepkite sumuštinį iš abiejų pusių. Patiekite, kol karštas, kartu su sriuba.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.