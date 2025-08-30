Europos čempionate – pirmoji Estijos pergalė

Nugalėtojams Kristianas Kullamae įmetė 16 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 7 perdavimus. Henri Drellas surinko 15 taškų.
Estai šiose rungtynėse nei karto neatsiliko, o visą antrąją mačo pusę turėjo dviženklį pranašumą.
Čekai kitas grupės rungtynes žais su serbais, o estai susitiks su Turkija.
Čekijos rinktinė: Janas Zidekas 14 (3/5 trit.), Vítas Krejci (1/5 trit., 4 rez. perd.) ir Martinas Peterka (4 atk. kam.) po 10, Martinas Svoboda 9, Jaromíras Bohačíkas (6 atk. kam.) ir Vojtechas Hrubanas po 7, Tomas Kyzlinkas 5, Richardas Balintas 4, Petras Krivanekas 3, Martinas Krizas 2 (4 atk. kam.), Ondrejus Sehnalas 1 (0/6 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.).
Estijos rinktinė: Kristianas Kullamae 16 (4/8 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Henri Drellas 15 (7/9 dvit., 0/4 trit., 4 rez. perd.), Janari Joesaaras (3/7 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Arturas Konontsukas (5/7 dvit.) ir Kasparas Treieris (1/5 trit., 4 atk. kam.) po 10, Joonas Riismaa 9, Sanderis Raieste 8 (4 atk. kam.), Matthias Tassas 7 (6 atk. kam.), Martas Rosenthalas ir Kregoras Hermetas po 2.
