  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Kurtinaitis: apie Sedekerskio traumą, pralaimėjimo priežastis ir pagrindinę pamoką

2025-08-30 16:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 16:33

Lietuvos rinktinė Europos čempionato rungtynėse Tamperėje 88:107 turėjo pripažinti Vokietijos krepšininkų pranašumą. Po nesėkmės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pripažino, kad varžovų lygis šiuo metu yra aukštesnis.

Kurtinaitis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė Europos čempionato rungtynėse Tamperėje 88:107 turėjo pripažinti Vokietijos krepšininkų pranašumą. Po nesėkmės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pripažino, kad varžovų lygis šiuo metu yra aukštesnis.

0

„Susitikome su aukšto lygio komanda, kuri turi stiprius žaidėjus, ir yra pasaulio čempionė. Kol kas jiems neprilygstame ir jie mus išmušė iš žaidimo, kadangi pridarėme 18 klaidų. Vokiečiai gerai pataikė ir realizavo 19 tritaškių. Jų procentai buvo aukšti ir čia buvo skirtumas. Tai priklauso ir nuo mūsų gynybos, ar jie išmetė gerus, ar blogus metimus, bet greičiais vokiečiams neprilygome“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.

Pamoka iš šių rungtynių, pasak stratego, yra paprasta.

„Mes negalime daryti staigių judesių, kadangi suprantame, kad savo žaidėjais neprilygstame vokiečiams. Jie turi komandą, kuri yra panaši į praeityje dominavusią Ispaniją. Turime šansus toliau ir negalime per daug apie tai koncentruotis“, – sakė jis.

Traumą mačo pabaigoje patyrusio Tado Sedekerskio situacija kelia nerimą.

„Koja lyg patino, bet čia yra klausimas gydytojams. Nenorėčiau netekti jo, kadangi tikrai gerai žaidžia abejose pusėse“, – teigė R.Kurtinaitis.

Paklaustas, kodėl puolėjas iki traumos antroje mačo pusėje žaidė vos 5 minutes, treneris reagavo griežtai: „Jūs abejojate mano sprendimais? Kodėl nežaidė? Nežaidė, nes žaidė kiti. Rungtyniavo Ąžuolas“.

Vertindamas individualius pasirodymus, jis išskyrė lyderius.

„Jokubaitis atrodė gerai, Valančiūnui dar trūko ištvermės, bet mes tai ir skaičiuojame, kadangi atsivežėme 3 aukštaūgius. Čempionato metu mes pasieksime tą kondiciją, kokios reikia. Į klausimą, kodėl žaidžia tas, o ne kitas neturiu atsakymų. Skirtingai matome krepšinį ir neturiu, ką paaiškinti“, – kalbėjo jis.

Vienas iš pralaimėjimo faktorių – bandymas vokiečius įveikti jų ginklu.

„Taip, šito nenorėjome. Akcentavome, kad jie 50 taškų renka iš ankstyvų puolimų. Jie mums per pirmą pusę įmetė 26 taškus būtent iš greito puolimo. Tai mes akcentavome, bet įgyvendinti to nepavyko“, – aiškino treneris.

Favoritais strategas laiko ne tik vokiečius.

„Serbai yra stiprūs, bet matėme, kad traumą patyrė Bogdanovičius. Tai aukštesnės lentelės komandos. Matėme, kaip serbai olimpiadoje atrodė prieš JAV. Abi komandos geros“, – kalbėjo treneris.

Pagrindinė žinutė komandai buvo paprasta: „Su tokio lygio komandomis negalime daryti tiek klaidų. Tokios rinktinės mus nubaus iškart. Tai nėra tas lygis, kad jie suklys, po to suklysime mes, tai aukštesnio lygio komanda“.  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

