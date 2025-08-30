Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos penkiakovininkės pasaulio jaunių čempionate užėmė 7-ą vietą komandinėje įskaitoje

2025-08-30 12:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 12:06

Druskininkuose baigėsi UIPM pasaulio jaunių (U19) šiuolaikinės penkiakovės čempionatas.

Martina Rutkauskaitė | Aistės Ridikaitės nuotr.

Druskininkuose baigėsi UIPM pasaulio jaunių (U19) šiuolaikinės penkiakovės čempionatas.

0

Į merginų finalą prasimušė dvi lietuvės. Martina Rutkauskaitė su 1401 tašku buvo 11-a, o Faustė Lukminaitė su 1382 tšk. užėmė 20-ą poziciją. M. Rutkauskaitė fechtavime buvo 5-a, o plaukime – net 2-a. F. Lukminaitė tarp 10 geriausiųjų pateko tik kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje, kur lietuvės rezultatas buvo 4-as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Favoritės statusą pateisino egiptietė Farida Khalil (1465 tšk.). Sidabrą pelnė lenkė Hanna Jakubowska (1449), bronzą – Vokietijos atstovė Amaya El-Masri (1430).

Komandinėje įskaitoje triumfavo egiptietės, aplenkusios vokietes ir vengres. Lietuvės užėmė 7-ą poziciją.

Vaikinų varžybose nė vienas lietuvis nepateko tarp 36 finalo dalyvių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

