TV3 naujienos > Sportas

Rasizmas įplieskė Vokietijos ir Lietuvos narių konfliktą

2025-08-30 16:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 16:08

Europos čempionato rungtynes tarp Lietuvos ir Vokietijos paženklino incidentas – ilgosios pertraukos metu netoli rūbinės apsižodžiavo abiejų komandų atstovai ir panašu, kad tai įvyko mūsiškių fanų rasizmo.

Dennisas Schroderis | FIBA nuotr.

