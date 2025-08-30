Rasizmas įplieskė Vokietijos ir Lietuvos narių konfliktą

Vokietijos rinktinės lyderis Dennisas Schroderis savo šalies televizijai teigė, kad Lietuvos aistruoliai skleidė beždžionių garsus, nukreiptus į jį ir jo šeimą.
„Lietuvos fanai visada keliauja kartu su komanda. Tačiau prieš ilgąją pertrauką jie skleidė beždžionių garsus. To aš negaliu toleruoti. Šiame pasaulyje neturi būti vietos rasizmui“, – sakė jis.
Rungtynes galiausiai 107:88 laimėjo Vokietijos rinktinė, o D. Schroderis prie pergalės prisidėjo pelnydamas 26 taškus.
