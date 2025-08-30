Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
25
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvių ir vokiečių konfliktas tunelyje kilo dėl sirgalių rasizmo

2025-08-30 15:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 15:54

Rungtynėse tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių įvyko konfliktas, kuomet ilgosios pertraukos metu netoli rūbinių apsižodžiavo abiejų komandų atstovai.

D.Schroderis atskleidė konflikto priežastį (FIBA nuotr.)

Rungtynėse tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių įvyko konfliktas, kuomet ilgosios pertraukos metu netoli rūbinių apsižodžiavo abiejų komandų atstovai.

25

Ima aiškėti to priežastis – sirgalių elgesys.

Vokietijos rinktinės vedlys Dennisas Schroderis nacionalinei savo šalies televizijai atskleidė, jog Lietuvos rinktinės aistruoliai leido beždžionių garsus, kurie buvo adresuoti jam ir jo šeimai. Tad konfliktą įžiebė galimas aistruolių rasizmas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Krepsinis.net žiniomis, asmuo įžeidinėjęs vokietį buvo surastas ir išvarytas iš arenos, o asociacija „Lietuvos krepšinis“ atsiprašė D.Schroderio. FIBA paskelbė, kad sirgaliui uždrausta lankytis likusiose rungtynėse šiame čempionate.

„Lietuvos krepšinis“ išplatino tokį pranešimą:

„Asociacija „Lietuvos krepšinis“ griežtai smerkia bet kokias neapykantos, diskriminacijos ar rasizmo apraiškas sporte.

Europos čempionato rungtynių tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių didžiosios pertraukos metu vienas iš Lietuvos krepšinio sirgalių laidė rasistines replikas Vokietijos rinktinės krepšininkui Dennisui Schroderiui.

Epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza iškart ėmėsi veiksmų – pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos. Vėliau L.Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos ir krepšininkų už šį nepateisinamą sirgaliaus elgesį.

Kalbėdamas apie šią situaciją, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sakė:

„Norime pasiųsti aiškią žinutę – mums tai visiškai nepriimtina ir nedera nei su krepšinio, nei su mūsų visuomenės vertybėmis. Tokie įvykiai ne tik žeidžia sportininkus, bet ir kenkia Lietuvos, kaip krepšinio šalies, reputacijai tarptautinėje arenoje. Kiekvienas sirgalius turi jausti atsakomybę už tai, kad mūsų palaikymas komandai būtų garbingas ir įkvepiantis, o ne žeidžiantis ar griaunantis.“

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ artimiausiu metu imsis visų reikalingų priemonių, kad panašios situacijos nepasikartotų. Raginame sirgalius kurti aplinką, kurioje visi sportininkai, nepriklausomai nuo jų tautybės, odos spalvos, tikėjimo ar pažiūrų, jaustųsi saugūs ir gerbiami“, – rašoma pranešime.

Galiausiai šį Europos čempionato mačą vokiečiai laimėjo 107:88, o pats D.Schroderis pelnė 26 taškus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Tai taip ir yra
Tai taip ir yra
2025-08-30 16:39
Na tai atrodo, kaip afrikos rinktinė, kokie ten vokiečiai??
Atsakyti
joptararai
joptararai
2025-08-30 16:16
jo, kai kurie lietuviai yra visiįškos kiaulės. Mokėkite asilai garbingai pralošti- vokiečiai tikrai rodė puikų ir profesionalų žaidimą, jie gera ir stipri komandą
Atsakyti
Vapi
Vapi
2025-08-30 16:57
Matėsi iš kai kurių lietuvių sirgalių mordų tas senas šlykštus lietuviškas susireikšminimas.
Atsakyti
