Kito lygio varžovą pamatęs G.Radzevičius: gynyboje nepavyko viskas

Gytis Radzevičius, pelnęs 8 taškus, pripažino, kad tokio puolimo talento lietuviai šią vasarą dar nebuvo sutikę.
„Pamatėme kito lygio fiziškumą, bėgimą, išpildymą progų. Kitas lygis. Už kiekvieną klaidą buvome baudžiami, geros pamokos ateičiai, turime klaidas, kurias darėme šiandien, išgyvendinti“, – sakė G.Radzevičius.
– Franzas Wagneris, Danielis Theisas ir Dennisas Schroderis kartu pelnė 73 taškus, visa komanda – 107. Kas neveikė gynyboje?
– Viskas nepavyko. Tokia talentinga komanda baudžia už kiekvieną klaidą. Kažkas kažkur pavėluoja, vienas žaidėjas įsiveržia, papildomas perdavimas... Žiūrėsime, analizuosime.
– Sutinkate, kad be geros gynybos apžaisti vokiečius yra neįmanoma?
– Manau, kad taip. 107 taškai praleisti, sunku kažko tikėtis teigiamo.
– Kaip manote, šioje grupėje yra kažkas pajėgus juos pristabdyti?
– Sunku pasakyti, yra gerų komandų, bet jie šios grupės favoritai.
– Ar buvo faktorius, kad nuo praeito mačo praėjo tik 17 valandų?
– Aišku, kažkiek neįprasta, sunku, bet abiems komandoms sąlygos panašios. Gal jie turėjo daugiau poilsio, bet čia ne rodiklis.
– Ar ketvirtajame kėlinyje labiau palūžote, ar trūko jėgų?
– Vis tiek kovojome iki galo, stengėmės žaisti visas 40 minučių, nepavyko, jėgų pritrūko. Baltos vėliavos tikrai nekėlėme.
– Duobelės pasitaikydavo, kuomet aikštėje būdavo atsarginiai žaidėjai. Ar tai jautėsi patiems?
– Galbūt pradžioje tai pasijautė, buvome priekyje, tada į antrą kėlinį ėjome su minus 12. Nepasakyčiau, nereikia žiūrėti, startas ar ne startas, pralaimėjome kaip komanda.
– Kažką teigiamo galima išsinešti iš šių rungtynių?
– Šią vasarą dar nežaidėme su tokia talentinga komanda, pasitikrinome, geros pamokos ateičiai.
– Koks konfliktas tarp abiejų rinktinių žaidėjų vyko per ilgąją pertrauką?
– Nieko rimto. Nieko.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!