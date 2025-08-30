Nerimas dėl Tado Sedekerskio – rungtynių pabaigoje nesikėlė nuo parketo

Iki mačo pabaigos likus 29 sekundėms kovodamas dėl puolime atšokusio kamuolio puolėjas kryptelėjo čiurną.
Šiose rungtynėse jis buvo vienas svarbiausių vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio ginklų.
Nidiškis pelnė 10 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko net 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų.
Aikštę krepšininkas paliko šlubčiodamas ir po nesėkmingo nusileidimo ant žemės kurį laiką nesikėlė nuo parketo.
Ar krepšininkui nutiko kažkas rimto tv3.lt praneš netrukus.
Vaizdo įraše viršuje pamatykite, kokia situacija nutiko T. Sedekerskiui.
Atliko įspūdingą dėjimą
Dvikovos metu T. Sedekerskis žaidė ne tik efektyviai, bet ir efektingai. Trečiojo ketvirčio viduryje jis atliko vieną gražiausių rungtynių dėjimų.
Rungtynių įrašą žiūrėkite:
