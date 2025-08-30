Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Nerimas dėl Tado Sedekerskio – rungtynių pabaigoje nesikėlė nuo parketo

Traumos epizodas
2025-08-30 15:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 15:45

Pralaimėjimą Europos čempionato B grupės rungtynėse Vokietijai patyrusi Lietuvos (2/1) rinktinė 88:107 mačą baigė slogios nuotaikos ir dėl Tado Sedekerskio.

Pralaimėjimą Europos čempionato B grupės rungtynėse Vokietijai patyrusi Lietuvos (2/1) rinktinė 88:107 mačą baigė slogios nuotaikos ir dėl Tado Sedekerskio.

0

Iki mačo pabaigos likus 29 sekundėms kovodamas dėl puolime atšokusio kamuolio puolėjas kryptelėjo čiurną. 

Šiose rungtynėse jis buvo vienas svarbiausių vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio ginklų.

Nidiškis pelnė 10 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko net 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aikštę krepšininkas paliko šlubčiodamas ir po nesėkmingo nusileidimo ant žemės kurį laiką nesikėlė nuo parketo.

Ar krepšininkui nutiko kažkas rimto tv3.lt praneš netrukus.

Vaizdo įraše viršuje pamatykite, kokia situacija nutiko T. Sedekerskiui.

Atliko įspūdingą dėjimą

Dvikovos metu T. Sedekerskis žaidė ne tik efektyviai, bet ir efektingai. Trečiojo ketvirčio viduryje jis atliko vieną gražiausių rungtynių dėjimų.

Rungtynių įrašą žiūrėkite:

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

