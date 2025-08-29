T.Sedekerskis: apie rinktinės rekordą ir J.Valančiūno tritaškius

7 taškus per 25 minutes pelnęs ir 13 naudingumo balų surinkęs Tadas Sedekerskis kalbėjo apie Jono Valančiūno tritaškius ir naują rezultatyvių perdavimų rekordą.
„Labai gera energija, labai geras Jono ir Roko žaidimas pirmoje dalyje. Nuostabiai pradėjome rungtynes ir turime toliau tai išlaikyti. Daug greitų atakų, perimtų kamuolių ir parodėme savo identitetą“, – sakė puolėjas.
– Prieš britus pergalė buvo, bet nestigo klaidų ir buvo nemažai taisytinų dalykų.
– Manau, kad taip ir turi būti. Norime kiekviename mače būti geresni ir tai neblogai sekėsi. Varžovai gal nebuvo patys stipriausi, bet parodo, kad esame pasiruošę, tik nereikia užmigti ant laurų. Laukia dar nemažai sunkių rungtynių.
– N.Vučevičius prisirinko taškų, bet gynyba nebuvo bloga?
– Mūsų centrai gerai prieš jį gynėsi. Tokio kalibro žaidėjas savo taškus surinks, bet padarėme gerą darbą prieš kitus jų žaidėjus.
– Koks jausmas buvo žaisti prieš tiek daug sirgalių?
– Ta krepšininko karjera trumpa ir mes kartais pamirštame pasimėgauti tomis vaikystės svajonėmis, kurios tampa realybe. Manau, kad reikia mėgautis tokiais momentais.
– Naujas Europos čempionato rezultatyvių perdavimų rekordas. Ką tai pasako apie komandą?
– Jau pirmą stovyklos dieną Kurtinaitis pasakė, kad nenorime išskirtinių žvaigždžių ar lyderių, norime būti visi kaip komanda tiek puolime, tiek gynyboje. Todėl ir smagu žaisti tokiose komandose, kurios dalinasi kamuoliu. Manau, kad dar yra kur tobulėti.
– Ar dar pamatysime rinktinėje tris J.Valančiūno tritaškius per rungtynes?
– Jonas gerai pataiko, NBA irgi yra ne vieną kartą 7 įmetęs. Man kartais keista, galėtume daugiau jį panaudoti ties perimetru.
