Pergalę Europos čempionato B grupėje įsirašė suomiai

Dabar suomių kelyje – Juodkalnija, o britų – vokiečiai.
Rungtynių pradžioje britai neatsiliko, nors Lauri Markkanenas tempė į priekį savo ekipą. Vis tik pirmam kėliniui įpusėjus skirtumas ėmė augti (23:14), o po jo Suomija pirmavo 30:21. Kontrolę savo rankose šeimininkai laikė toliau (47:36), nors po Luke‘o Nelsono metimo komandas skyrė jau tik 8 taškai – 41:49. Vis tik iki kėlinio pabaigos suomiai įtvirtino pozicijas – 58:42.
Po pertraukos britų situacija sparčiai prastėjo (54:77), L.Markkanenas dominavo ir Suomija įsirašė tvirtą pergalę.
Suomijos vedlys viso per 23 minutes pelnė 43 taškus (6/9 dvit., 7/13 trit., 10/11 baud.), pakartojęs karjeros Europos čempionatų rekordą. Taip pat jis atkovojo 2 kamuolius, 4 perėmė, rinko 38 naudingumo balus.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!