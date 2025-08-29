Toliau nepalaužiami: Lietuvos rinktinė nušlavė Juodkalniją!

Pirmosiose Senojo žemyno pirmenybių rungtynėse lietuviai be didesnio vargo 94:70 susitvarkė su Didžiosios Britanijos krepšininkais. Juodkalnija turnyrą pradėjo pralaimėjimu 76:106 vienai favoričių Vokietijos rinktinei.
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais šeštadienį, 13:30 val. prieš pasaulio čempionę Vokietiją.
Rungtynių eiga:
Rokas Jokubaitis atidarė lietuvių taškų sąskaitą, tačiau greitai jam atsakė Nikola Vučevičius. Vos juodkalniečiai pabandė išsiveržti pirmyn (6:4), Jonas Valančiūnas dominuojančiai rinko taškus – 10:6. Baudas susimetė Tadas Sedekerskis, tuo tarpu J.Valančiūnas smeigė du tritaškius – 20:11. Po pirmo ketvirčio lietuviai kontroliavo padėtį – 26:15.
Marekas Blaževičius skirtumą vertė dviženkliu (28:17), o Rokas Jokubaitis pelnė dar penkis taškus paeiliui – 33:19. Lietuviai bėgo tolyn (38:21), tuo tarpu J.Valančiūnas pataikė jau trečią savo tritaškį – 45:23. Po pirmosios mačo dalies Lietuva jautėsi gana ramiai – 47:28.
T.Sedekerskis ir M.Blaževičius tik didino pranašumą (55:31), o Vladimiro Mihailovičiaus bei Marko Simonovičiaus taškai menkai gelbėjo varžovus – 37:60. Tritaškį paleido N.Vučevičius (42:60), bet po trijų ketvirčių Lietuva pirmavo užtikrintai – 66:45.
Skirtumas ketvirtajame kėlinyje vėl ūgtelėjo po dar dviejų R.Jokubaičio rezultatyvių perdavimų ir Tado Sedekerskio dėjimo – 74:48. Trisdešimties taškų persvara perkopta Arno Veličkos tritaškiu ir likęs laikas skirtas formalumų tvarkymams.
Lietuviai išdalino net 35 rezultatyvius perdavimus ir užfiksavo naują Europos čempionato rekordą.
Po ilgosios pertraukos net nevargintas J.Valančiūnas vos per 13 minučių surinko 19 taškų (5/5 dvitaškių, 3/4 tritaškių), 5 atkovotus kamuolius, bloką, pražangą, rezultatyvų perdavimą ir 25 naudingumo balus.
Dar ryškiau suspindo R.Jokubaitis – 22 minutės, 21 taškas (7/14 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 12 rezultatyvių perdavimų, 3 perimtus kamuolius, 3 klaidas, 2 pražangas ir 25 naudingumo balus.
Taškais pasižymėjo visi dvylika lietuvių.
Juodkalniečių negelbėjo net 42:27 laimėta kova dėl kamuolių – šias pastangas nubraukė 26 klaidos ir vos 14 procentų tritaškių taiklumas (3/22).
B grupėje taip pat varžosi Vokietija (2/0), Suomija (1/0), Didžioji Britanija (0/1) ir Švedija (0/2).
Lietuva: Rokas Jokubaitis 21 (12 rez. perd.), Jonas Valančiūnas 19 (5 atk. kam., 3/4 tritaškių), Arnas Velička (5 rez. perd., 3 klaidos) ir Marekas Blaževičius (6 atk. kam.) po 10, Laurynas Birutis (3/3 dvitaškių) ir Tadas Sedekerskis (5 atk. kam.) po 7, Margiris Normantas 6 (4 rez. perd.), Rokas Giedraitis 5, Ignas Sargiūnas 4 (3 rez. perd.), Ąžuolas Tubelis (3 rez. perd.) ir Deividas Sirvydis (0/5 tritaškių) po 2, Gytis Radzevičius 1.
Juodkalnija: Nikola Vučevičius 20 (7/13 dvitaškių, 10 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Džordže Jovanovičius 13 (4/4 dvitaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Marko Simonovičius 10 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), Igoris Drobnjakas 8 (5 klaidos, 0/4 tritaškių).
Europos vyrų krepšinio čempionatas 2025
- 08.30 (13:00 val.) Lietuva – Vokietija (TV3 ir tv3.lt)
- 09.01 (20:00 val.) Lietuva – Suomija (TV3 ir tv3.lt)
- 09.03 (16:00 val.) Lietuva – Švedija (TV3 ir tv3.lt)
