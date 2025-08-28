Europos čempionatą pergalingai pradėjo Graikija: nugalėjo Italiją

Graikai sunkiai, bet išsiveržė į priekį – 16:12. Kostas Papanikolaou dar smeigė tritaškį (19:12), tad italai prašė pasitarimo, bet po jo Vasileios Toliopoulos irgi pataikė iš toli – 22:12.
Graikija užtikrintai laikėsi priekyje (32:23), kol Nicolo Melli ir Saliou Niangas ėmė pataikyti savo metimus – 26:32. Po antrojo kėlinio Graikija pirmavo 36:32.
Skirtumas tarp komandų augo (50:41), o graikai vis labiau artėjo pergalės link. Liko dar kėlinys, italai niekaip nepriartėjo (51:64), o galutinai tašką, atrodė, dėjo G.Antetokounmpo.
Vis tik italai turėjo kitų planų. Saliou Niangas, Matteo Spagnolo ir Simone Fontecchio rinko gyvybiškai svarbius taškus (60:66), grąžindami intrigą.
Atsakė G.Antetokounmpo, dar tritaškį paleido Thanasis Antetokoumpo (71:61), žaisti liko pora minučių. Graikija pergalės nebepaleido, nors M. Spagnolo dar pataikė keturis svarbius taškus – 66:71. Dabar graikų kelyje bus Kipras, o italai kausis su bosniais.
G.Antetokounmpo sąskaitoje – 31 taškas, atkovojo 7 kamuolius, 5 sykius klydo, rinko 29 naudingumo balus.
