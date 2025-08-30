Rimas Kurtinaitis įsiutęs ant komandos: „Mes taip nelaimėsime prieš vokiečius“

Minutės pertraukėlės metu R. Kurtinaitis pyko ant komandos dėl per daug tritaškių metimų.
„Kur yra tavo stipriosios pozicijos? Dabar tas pystelėjo trajaką, tu atėjai pistelėjai tą trajaką... Mes taip nelaimėsime prieš vokiečius“, – vieną iš ekipos snaiperių ant suolo auklėjo Lietuvos ekipos vairininkas.
Vokietija žaidžia drausmingiau
Vėliau patyręs specialistas pridėjo, kad nori iš komandos daugiau žaidybinio plano laikymosi.
„Mes turime tvarkingai 40 minučių žaisti... Darome tai, ką turime daryti“, – aiškino jis.
Jau antrojo ketvirčio pradžioje varžovai buvo atitrūkę 36:21, tačiau tuomet dar vieną tritaškį pataikė Gytis Radzevičius 36:24.
Vėliau lietuviai susiėmė ir Roko Jokubaičio pastangomis sumažino atsilikimą. Po dviejų kėlinių jau vienženklis mūsiškių atsilikimas 55:47.
B grupėje kol kas po dvi pergales yra iškovojusios tik pirmenybių šeimininkė Suomija ir Lietuva su Vokietija.
Lietuvos rinktinė per pirmas dvi B grupės rungtynės pagerino du visų laikų Europos čempionatų rekordus – pagerino Jugoslavų rezultatyvių perdavimų rekordą ir atkovotų kamuolių, priklausiusį kroatams ir rusams.
