TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Rimas Kurtinaitis įsiutęs ant komandos: „Mes taip nelaimėsime prieš vokiečius“

2025-08-30 14:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 14:03

Lietuvos rinktinė įpusėjus antrajam ketvirčiui su Vokietijos ekipa yra besivejančių vaidmenyje. Nors pirmajame ketvirtyje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pataikė 4 tritaškius iš 5, tačiau tai vyriausiojo ekipos trenerio nepradžiugino.

Lietuvos rinktinė įpusėjus antrajam ketvirčiui su Vokietijos ekipa yra besivejančių vaidmenyje. Nors pirmajame ketvirtyje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pataikė 4 tritaškius iš 5, tačiau tai vyriausiojo ekipos trenerio nepradžiugino.

Minutės pertraukėlės metu R. Kurtinaitis pyko ant komandos dėl per daug tritaškių metimų.

„Kur yra tavo stipriosios pozicijos? Dabar tas pystelėjo trajaką, tu atėjai pistelėjai tą trajaką... Mes taip nelaimėsime prieš vokiečius“, – vieną iš ekipos snaiperių ant suolo auklėjo Lietuvos ekipos vairininkas.

Vokietija žaidžia drausmingiau

Vėliau patyręs specialistas pridėjo, kad nori iš komandos daugiau žaidybinio plano laikymosi.

„Mes turime tvarkingai 40 minučių žaisti... Darome tai, ką turime daryti“, – aiškino jis.

Jau antrojo ketvirčio pradžioje varžovai buvo atitrūkę 36:21, tačiau tuomet dar vieną tritaškį pataikė Gytis Radzevičius 36:24.

Vėliau lietuviai susiėmė ir Roko Jokubaičio pastangomis sumažino atsilikimą. Po dviejų kėlinių jau vienženklis mūsiškių atsilikimas 55:47.

B grupėje kol kas po dvi pergales yra iškovojusios tik pirmenybių šeimininkė Suomija ir Lietuva su Vokietija.

Lietuvos rinktinė per pirmas dvi B grupės rungtynės pagerino du visų laikų Europos čempionatų rekordus – pagerino Jugoslavų rezultatyvių perdavimų rekordą ir atkovotų kamuolių, priklausiusį kroatams ir rusams.

Rungtynių transliacija:

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Jis
2025-08-30 14:31
Jei ir pralaimėsim čempionams, durys toliau vis tiek neužsitrenks. Nieko tokio.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
