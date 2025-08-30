Konfliktą ilgosios pertraukos metu pakomentavęs Radzevičius: „Nebuvome žaidę prieš tokio lygio komandą“

„Pamatėme kito lygio fiziškumą, bėgimą, išpildymą progų. Kitas lygis. Už kiekvieną klaidą buvome baudžiami, geros pamokos ateičiai, turime klaidas, kurias darėme šiandien, išgyvendinti.
Viskas nepavyko. Tokia talentinga komanda baudžia už kiekvieną klaidą. Kažkas kažkur pavėluoja, vienas žaidėjas įsiveržia, papildomas perdavimas... Žiūrėsime, analizuosime“, – teigė jis.
Nepaisant pralaimėjimo, jis sako, kad patirtis naudinga.
„Šią vasarą dar nežaidėme su tokia talentinga komanda, pasitikrinome, geros pamokos ateičiai“, – pabrėžė jis.
Anot krepšininko, vokiečiai yra grupės favoritai: „Sunku pasakyti, yra gerų komandų, bet jie šios grupės favoritai“.
Trumpas poilsio laikas tarp rungtynių įtakos turėjo nedaug. „Aišku, kažkiek neįprasta, sunku, bet abiems komandoms sąlygos panašios. Gal jie turėjo daugiau poilsio, bet čia ne rodiklis“, – kalbėjo G. Radzevičius.
Ilgosios pertraukos metu kilęs konfliktas, anot G. Radzevičiaus, buvo nereikšmingas.
„Nieko rimto. Nieko“, – sakė jis.
