Rokas Jokubaitis: „Prieš vokiečius taškų lenktynių nelaimėsi“

Rokas Jokubaitis pelnė 20 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, tačiau to įnešti intrigos rungtynėse neužteko. Atakų organizatorius tikino, kad puolimu varžovų įveikti negalima, o gynyba visiškai nefunkcionavo.
„Greiti taškai, laiku nepadarytos pražangos ir pernelyg leidome jų lyderiams įsibėgėti. Tai yra svarbiausi dalykai, kurie lėmė tokį rezultatą“, – sakė R. Jokubaitis.
– Ar galima buvo geriau gintis prieš vokiečių vedlius?
– Faktas. Kiek jie greitame puolime sumetė metimų, nes per ilgąją pertrauką buvo jau 26. Pamatėme ir jų lygį, ir savo. Yra daug taisytinų dalykų. Sugrąžino į realybę toks testas. Nežinau, kaip ten dėliosis, bet po dviejų dienų, manau, žaisime dėl 2 vietos grupėje su suomiais. Reikia pailsėti, išsitaisyti klaidas gynyboje. Akcentavome, kad mūsų arkliukas bus intensyvumas ir gynyba, bet šiandien vokiečiai mus grąžino į realybę.
– Kalbame apie individualią ar komandinę gynybą?
– Manau, kad abu dalykai. Komandinė gynyba šlubavo, nepadarėme pražangų, kur jų reikėjo. Kažko saugojomės, nedarėme pražangų ir varžovai daug sumetė. Reikia visiems apgalvoti, ką galime padaryti geriau.
– Kas nutiko per ilgąją pertrauką tunelyje?
– Kažkas buvo tarp Schroderio ir Valančiūno. Nežinau tiksliai, kas buvo, bet nenorėjau veltis, nuėjau iškart į rūbinę.
– Ką galime išskirti iš gerų dalykų?
– Pamatėme, kad negalime su vokiečiais žaisti taškų lenktynių. Pirmoje dalyje dar viskas neblogai buvo, bet per 40 minučių pamatėme jų potencialą puolime, o patys – prastai gynėmės. Parodė mūsų tikrąjį veidą.
– Ar puolimo planą keitė J.Valančiūno greitos pražangos?
– Gal ne. Puolime nebuvo problemų, rasdavome variantų, didesnės bėdos buvo gynyboje. Tris kėlinius puolime nebuvo bėdų, bet su vokiečiais taškų lenktynėse nepasivaržysi.
– Ankstyvi D.Theiso tritaškiai buvo labai skaudūs?
– Taip. Nebuvo jokių rizikų, bet iš pat pradžių viską sumetė. Patys leidome jų lyderiams įsižaisti. Bus pamoka, kaip nuo dvikovos pradžios pradėti susikaupus gynyboje, nes tai ir yra mūsų arkliukas.
– Po sėkmingo epizodo kažkam vis siunčiate linkėjimus. Kam?
– Draugei ir šeimynai, kurie atvykę palaikyti. Atvažiuoja, palaiko, todėl smagu ir norisi dėl jų pasirodyti kaip įmanoma geriau.
