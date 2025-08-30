Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Rokas Jokubaitis: „Prieš vokiečius taškų lenktynių nelaimėsi“

2025-08-30 15:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 15:52

Lietuvos krepšininkai po dviejų iš eilės pergalių Europos čempionate patyrė pirmąją nesėkmę, kai 88:107 neprilygo Vokietijos rinktinei.

Jokubaitis | BNS nuotr.

Lietuvos krepšininkai po dviejų iš eilės pergalių Europos čempionate patyrė pirmąją nesėkmę, kai 88:107 neprilygo Vokietijos rinktinei.

Rokas Jokubaitis pelnė 20 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, tačiau to įnešti intrigos rungtynėse neužteko. Atakų organizatorius tikino, kad puolimu varžovų įveikti negalima, o gynyba visiškai nefunkcionavo.

„Greiti taškai, laiku nepadarytos pražangos ir pernelyg leidome jų lyderiams įsibėgėti. Tai yra svarbiausi dalykai, kurie lėmė tokį rezultatą“, – sakė R. Jokubaitis.

– Ar galima buvo geriau gintis prieš vokiečių vedlius?

– Faktas. Kiek jie greitame puolime sumetė metimų, nes per ilgąją pertrauką buvo jau 26. Pamatėme ir jų lygį, ir savo. Yra daug taisytinų dalykų. Sugrąžino į realybę toks testas. Nežinau, kaip ten dėliosis, bet po dviejų dienų, manau, žaisime dėl 2 vietos grupėje su suomiais. Reikia pailsėti, išsitaisyti klaidas gynyboje. Akcentavome, kad mūsų arkliukas bus intensyvumas ir gynyba, bet šiandien vokiečiai mus grąžino į realybę.

– Kalbame apie individualią ar komandinę gynybą?

– Manau, kad abu dalykai. Komandinė gynyba šlubavo, nepadarėme pražangų, kur jų reikėjo. Kažko saugojomės, nedarėme pražangų ir varžovai daug sumetė. Reikia visiems apgalvoti, ką galime padaryti geriau.

– Kas nutiko per ilgąją pertrauką tunelyje?

– Kažkas buvo tarp Schroderio ir Valančiūno. Nežinau tiksliai, kas buvo, bet nenorėjau veltis, nuėjau iškart į rūbinę.

– Ką galime išskirti iš gerų dalykų?

– Pamatėme, kad negalime su vokiečiais žaisti taškų lenktynių. Pirmoje dalyje dar viskas neblogai buvo, bet per 40 minučių pamatėme jų potencialą puolime, o patys – prastai gynėmės. Parodė mūsų tikrąjį veidą.

– Ar puolimo planą keitė J.Valančiūno greitos pražangos?

– Gal ne. Puolime nebuvo problemų, rasdavome variantų, didesnės bėdos buvo gynyboje. Tris kėlinius puolime nebuvo bėdų, bet su vokiečiais taškų lenktynėse nepasivaržysi.

– Ankstyvi D.Theiso tritaškiai buvo labai skaudūs?

– Taip. Nebuvo jokių rizikų, bet iš pat pradžių viską sumetė. Patys leidome jų lyderiams įsižaisti. Bus pamoka, kaip nuo dvikovos pradžios pradėti susikaupus gynyboje, nes tai ir yra mūsų arkliukas.

– Po sėkmingo epizodo kažkam vis siunčiate linkėjimus. Kam?

– Draugei ir šeimynai, kurie atvykę palaikyti. Atvažiuoja, palaiko, todėl smagu ir norisi dėl jų pasirodyti kaip įmanoma geriau.

 

