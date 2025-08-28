Robertas Stankevič – pasaulio orientavimosi sporto takais čempionato bronzos medalininkas

Po dviejų dienų varžybų Robertas surinko 69 taškus per 134 sekundes. Nugalėtojui Andersui Hoijei (Švedija) jis pralaimėjo vos 19 sekundžių. Sidabro medalį pelnė suomis Tommi Hakuli.
Top 3 rezultatai:
1. Andersas Hoije (Švedija) – 69 tšk., 115 sek.
2. Tommi Hakuli (Suomija) – 69 tšk., 127 sek.
3. Robertas Stankevič (Lietuva) – 69 tšk., 134 sek.
Kiti Lietuvos rinktinėje startavę sportininkai pasirodė solidžiai ir pademonstravo aukštą lygį: Simonas Riauka užėmė 38 vietą (65 tšk., 158 sek.), Andrius Jovaiša – 84-ą (60 tšk., 327 sek.).
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!