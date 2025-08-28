Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Robertas Stankevič – pasaulio orientavimosi sporto takais čempionato bronzos medalininkas

2025-08-28 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 21:49

Vengrijoje vykstančiame Pasaulio orientavimosi sporto takais čempionate (WTOC 2025) Lietuvai – istorinė akimirka. Robertas Stankevič Pre-O rungtyje atviroje klasėje iškovojo bronzos medalį. Tai – vienas ryškiausių Lietuvos orientavimosi sporto takais pasiekimų per visą istoriją.

orienteering.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Po dviejų dienų varžybų Robertas surinko 69 taškus per 134 sekundes. Nugalėtojui Andersui Hoijei (Švedija) jis pralaimėjo vos 19 sekundžių. Sidabro medalį pelnė suomis Tommi Hakuli.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Top 3 rezultatai:

1. Andersas Hoije (Švedija) – 69 tšk., 115 sek.

2. Tommi Hakuli (Suomija) – 69 tšk., 127 sek.

3. Robertas Stankevič (Lietuva) – 69 tšk., 134 sek.

Kiti Lietuvos rinktinėje startavę sportininkai pasirodė solidžiai ir pademonstravo aukštą lygį: Simonas Riauka užėmė 38 vietą (65 tšk., 158 sek.), Andrius Jovaiša – 84-ą (60 tšk., 327 sek.).

