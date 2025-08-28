Lietuvos orientacininkai baigė pasirodymą eliminavimo sprinto kvalifikacijoje Europos čempionate

Iš kiekvieno pogrupio į ketvirtfinalį pateko po 12 stipriausių sportininkų.
Lietuvos komandos rezultatai:
Vilija Gvildienė (Women-2) – 28 vieta, 11:44 (+1:19)
Rokas Barauskas (Men-1) – 33 vieta, 10:58 (+1:12)
Tadas Dementavičius (Men-3) – 36 vieta, 10:54 (+1:33)
Sportininkų komentarai:
Vilija Gvildienė: „Buvo labai karšta ir labai greita. Pradžioje pradėjau per lėtai ir supratau, kad reikia bėgti greičiau. Trasa buvo ganėtinai įdomi, tikėjausi, kad bus mažiau gyvenamųjų namų. Padariau vieną blogą pasirinkimą. Prabėgau kaip galėjau, galėčiau prabėgti 10 sek. greičiau.“
Rokas Barauskas: „Labai greita trasa, nespėjau vietomis sukinėti žemėlapio. Vietomis reikėdavo sustoti kelioms sekundėms, kad nubėgčiau teisinga kryptimi. Viskas ėjosi puikiai, bet pagal laiką matosi, kad trūko daug. Manau, kad praradau apie 20 sek. dėl sustojimų, bet klaidų išvengti pavyko. Labai greita trasa.“
Tadas Dementavičius: „Fiziškai bėgosi neblogai, bet techniškai išpildymas buvo prastas. Vietomis pasirinkdavau praėjimus per greitai, vietomis – per lėtai. Buvo dvejonių, nepavyko detaliai išskaityti punktų vietų. Didesnių klaidų pavyko išvengti. Rezultatą vertinu taip, kaip yra šiai dienai.“
Dabar sportininkų laukia dvi poilsio dienos, o čempionatas baigsis sekmadienį – sprinto kvalifikacija ir finalu.
