Titas Puronas – pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato finale

Pirmą kartą Lietuvoje vykstantis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas šiemet vyksta uždaroje erdvėje: fechtavimas, kliūčių ruožas ir bėgimo–šaudymo rungtis rengiamos pagrindinėje „Žalgirio“ arenos aikštėje, plaukimas – arenos baseine. Atnaujintas UIPM formatas su tiesioginėmis fechtavimo eliminacijomis ir kliūčių ruožu varžybas daro trumpesnes ir dinamiškesnes žiūrovams bei televizijai.
Titas Puronas (A grupė). Tiesioginėse fechtavimo eliminacijose Titas pasirodė užtikrintai – pasiekė eliminacijų pusfinalį ir fechtavimo įskaitoje buvo 3-ias (238 tšk.). Kliūčių ruože fiksuotas 0:35,24 laikas ir 12-as rezultatas grupėje. Plaukimas šį kartą nebuvo stipriausia grandis (2:18,72), todėl į bėgimo–šaudymo startą Titas stojo iš 8 pozicijos. Kadangi į finalą patenka 9 sportininkai iš grupės, reikėjo išlaikyti vietą pirmajame devintuke. Intrigos netrūko – dvi šaudymo serijos viršijo 20 sek., tačiau stabilus bėgimas leido finišuoti 7-am ir užsitikrinti bilietą į pasaulio čempionato finalą.
„Finalo tikrai nesitikėjau. Tai mano pirmas suaugusiųjų finalas, todėl esu labai laimingas. Sunkiausia buvo šaudyti. Nesu iki galo patenkintas, tad rytojų skiriu būtent šios rungties treniruotėms“, – sakė Titas po pusfinalio kovų.
Jonas Kalaminskas (B grupė). Jonui pusfinalio diena klostėsi permainingai. Tiesioginėse fechtavimo eliminacijose pavyko įveikti vieną varžovą (210 tšk.). Kliūčių ruože po slystelėjimo laikrodis sustojo ties 0:32,59, o 200 m plaukimas truko 2:13,31. Į bėgimo–šaudymo startą Jonas stojo iš 13 pozicijos ir surengė spurtą: po antrosios šaudymo serijos buvo pakilęs net į 8 vietą – poziciją, garantuojančią finalą. Vis dėlto finišo atkarpoje varžovai perlaužė tempą, ir Jonas kirto liniją 12-as, tad į finalą nepateko. Kovą lydėjo galingas „Žalgirio“ arenos sirgalių palaikymas.
Rytojaus programa. Penktadienį vyks moterų pusfinaliai (grupė A – 15:00, grupė B – 18:30), taip pat paaiškės, kurioje pusfinalių grupėje startuos Elzė Adomaitytė. Tarp A ir B pusfinalių vyks dvi kliūčių ruožo dvikovos tarp Lietuvos žvaigždžių: vaizdo tinklaraštininkas Paul de Miko prieš atlikėją Vaidotą Baumilą ir fotografas bei keliautojas Marius Jovaiša prieš pasaulio kliūčių ruožo vicečempioną Dainių Liutkų. Pasaulio čempionai paaiškės šeštadienį.
