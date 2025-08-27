Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Domas Vilkevičius iškovojo 4 medalius pasaulio jaunių jėgos trikovės čempionate Kosta Rikoje

2025-08-27 21:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 21:51

Kosta Rikoje vykstančiame pasaulio jaunių ir jaunimo jėgos trikovės čempionate 4 medaliais pasidabino lietuvis Domas Vilkevičius.

Domas Vilkevičius | „Stop“ kadras

Kosta Rikoje vykstančiame pasaulio jaunių ir jaunimo jėgos trikovės čempionate 4 medaliais pasidabino lietuvis Domas Vilkevičius.

0

Jaunių vaikinų svorio kategorijos iki 83 kg varžybose su specialia apranga lietuvis trikovėje surinko 662,5 kg ir pelnė bronzą. Nugalėjo amerikietis Carteris Lewisas (797,5), o antra vieta atiteko filipiniečiui Carlosui Medinai (662,5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar 3 mažuosius medalius lietuvis pelnė atskirose rungtyse. D. Vilkevičius buvo 2-as štangos spaudime (157,5), o 3-iąsias vietas užėmė pritūpimuose su štanga (255) bei štangos atkėlime (250).

Lietuvai šiame čempionate dar turėtų atstovauti Reda Laurinavičiūtė. Ji užsiregistravusi dalyvauti jaunių merginų svorio kategorijos iki 84 kg klasikinėje jėgos trikovėje.

