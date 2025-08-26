Darius Labanauskas sutriuškino dukart pasaulio čempioną Peterį Wrightą PDC turnyre

Antradienį 25-ajame turnyre įspūdingą pergalę pasiekė Darius Labanauskas (PDC-99), kuris net 6:0 sutriuškino smiginio žvaigždę Peterį Wrightą (PDC-16). Škotas yra 2020 m. ir 2022 m. pasaulio čempionas. Tiesa, keletą pastarųjų mėnesių škoto rezultatai yra gerokai suprastėję.
D. Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 92,02 taško, o P. Wrightas – tik po 81,84 tšk. Lietuvis realizavo 6 iš 12 galimybių vienu metimu į dvigubą sektorių laimėti legus, o škotas iššvaistė visas 7 savo progas.
Antrajame rate D. Labanauskas 6:3 pranoko anglą Ianą White‘ą (PDC-48), o trečiajame 2:6 neprilygo norvegui Corui Dekkeriui (PDC-144).
Prieš tai 24-ajame turnyre lietuvis 6:3 įveikė olandą Keviną Doetsą (PDC-41), bet 3:6 pralaimėjo lenkui Sebastianui Bialeckiui (PDC-81).
Artimiausi 2 PDC „Players Championship“ turo turnyrai bus sužaisti rugsėjo 9-10 d. Hildesheime (Vokietija).
