  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Darius Labanauskas sutriuškino dukart pasaulio čempioną Peterį Wrightą PDC turnyre

2025-08-26 23:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 23:15

Milton Keinse (Anglija) pirmadienį ir antradienį sužaisti du PDC „Players Championship“ turo turnyrai.

Darius Labanauskas | Scanpix nuotr.

Milton Keinse (Anglija) pirmadienį ir antradienį sužaisti du PDC „Players Championship“ turo turnyrai.

0

Antradienį 25-ajame turnyre įspūdingą pergalę pasiekė Darius Labanauskas (PDC-99), kuris net 6:0 sutriuškino smiginio žvaigždę Peterį Wrightą (PDC-16). Škotas yra 2020 m. ir 2022 m. pasaulio čempionas. Tiesa, keletą pastarųjų mėnesių škoto rezultatai yra gerokai suprastėję.

D. Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 92,02 taško, o P. Wrightas – tik po 81,84 tšk. Lietuvis realizavo 6 iš 12 galimybių vienu metimu į dvigubą sektorių laimėti legus, o škotas iššvaistė visas 7 savo progas.

Antrajame rate D. Labanauskas 6:3 pranoko anglą Ianą White‘ą (PDC-48), o trečiajame 2:6 neprilygo norvegui Corui Dekkeriui (PDC-144).

Prieš tai 24-ajame turnyre lietuvis 6:3 įveikė olandą Keviną Doetsą (PDC-41), bet 3:6 pralaimėjo lenkui Sebastianui Bialeckiui (PDC-81).

Artimiausi 2 PDC „Players Championship“ turo turnyrai bus sužaisti rugsėjo 9-10 d. Hildesheime (Vokietija).

