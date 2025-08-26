Atvirajame Lietuvos golfo čempionate – jaunimo dominavimas ir pirmas Kajaus Pacausko titulas

Vyrų varžybose pirmą sykį atvirojo Lietuvos čempionato nugalėtoju tapo Kajus Pacauskas. Nuo pirmosios dienos varžybose dominavęs 17-metis lietuvis per tris raundus atliko 227 smūgius (PAR +11).
„Tapti atvirojo Lietuvos čempionato nugalėtoju yra didelė garbė ir siekiamybė. Tai turbūt pats svarbiausias turnyras iš tų, kurie vyksta Lietuvoje, todėl man tai yra viena reikšmingiausių pergalių. Turnyras vyko Sostinių golfo klube, kurio teritoriją suformavo slenkantys ledynai, todėl ši vietovė pasižymi natūraliomis kalvomis, o laukų reljefas yra labai įvairus. Net ir ramią dieną šiuose laukuose juntamas vėjuotumas, galintis įtakoti kamuoliuko skrydžio trajektoriją“, – mintimis dalinosi K. Pacauskas.
Itin atkakli kova vyko dėl sidabro medalio. Po sėkmingos paskutinės dienos iš ketvirtos pozicijos į antrą šoktelėjo 17-metis Normanas Pranevičius (PAR +20). Bronzos medalis atiteko 13-mečiui Dominykui Petkevičiui (PAR +22), kuris po pirmos dienos vos smūgiu atsiliko nuo K. Pacausko.
Labai arti apdovanojimų pakylos buvo toliau išsirikiavę korėjietis Jaydenas Parkas (PAR +23), Tomas Morkus (PAR +24) ir latvis Reinis Miljons (PAR +24).
Jeigu Sostinių golfo klubo lauko kokybė buvo puiki, tai ne itin vasariškas oras žaidėjams sukėlė papildomų iššūkių.
„Visas dienas oras buvo permainingas, ypač paskutinę varžybų dieną, kai jutiminė oro temperatūra siekė vos 7 laipsnius, pūtė stiprus vėjas, protarpiais lijo. Esu gana patenkintas pirmosiomis dvejomis varžybų dienomis, tačiau po antrosios dienos pasijutau prastai – pakilo temperatūra. Trečiąją varžybų dieną teko žaisti ne tik sudėtingomis oro sąlygomis, bet ir su stipriu galvos skausmu bei šaltkrėčiu, kas atsispindėjo mano žaidime. Vis dėlto mačiau ir daug pozityvių momentų. Labai gerai sekėsi žaisti trumpąjį žaidimą – ridenti ir smūgiuoti trumpais atstumais aplink ridenimo aikštelę bei atlikti gerus smūgius iš itin nepatogių, sudėtingų vietų“, – pasakojo Lietuvos čempionas.
K. Pacauskas netrukus grįš į mokyklą ir eis į vienuoliktą klasę. Nepaisant to, jis žada neapleisti golfo ir toliau tobulinti įgūdžius bei dalyvauti turnyruose.
„Mokslai reikalaus daug pastangų, nes jau teks laikyti pirmuosius egzaminus, tačiau golfo sezonas nesibaigs. Šiemet pirmą kartą bandysiu nedaryti ilgos žiemos pertraukos ir rasti būdą palaikyti žaidimą, net kai visi Lietuvos golfo laukai bus uždaryti. Tai reikalaus ypač kruopštaus derinimo su mokslais. Be vienos dienos turnyrų Lietuvoje, artimiausias turnyras bus rugsėjo viduryje, kai atstovausiu Lietuvai „Baltic Cup“ turnyre. Jame geriausi Lietuvos įvairių amžiaus grupių žaidėjai varžysis su Latvijos ir Estijos žaidėjais Estijoje, „Parnu Bay“ golfo lauke“, – savo planus atskleidė K. Pacauskas.
Prie šio čempionato organizavimo prisidėjo Nacionalinė sporto agentūra ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kurių dėka pirmenybės visiškai atitiko aukščiausio lygio tarptautinius standartus.
Tarp moterų triumfavo geriausia Latvijos golfo žaidėja, daugkartinė savo šalies čempionė 17-metė Katrina Bulkovska (PAR +6). Antrąją vietą užėmė jos tautietė Ance Ermansone (PAR +44), trečiąją – 15-metė Patricija Ulozaitė (PAR +47).
Toliau išsirikiavo dar dvi lietuvės – Evita Babraitytė (PAR +51) ir Saulė Jarašūnaitė (PAR +52).
Be minėtų sportininkų, Lietuvoje taip pat varžėsi žaidėjai iš Švedijos, Estijos, JAV ir Didžiosios Britanijos.
„Mid-Amateur“ grupės nugalėtojais tapo latvis R. Miljons ir S. Jarašūnaitė, o veteranų grupėje triumfavo amerikietis Davidas Pursley ir Inga Zinkuvienė.
Tuo pačiu buvo pratęstas ir Lietuvos golfo federacijos (LGF) turo sezonas. Tai buvo devintas įskaitinis turnyras iš 14.
Vyrų įskaitoje pirmąsias tris vietas atitinkamai užėmė K. Pacauskas, N. Pranevičius ir D. Petkevičius, o moterų – P. Ulozaitė, E. Babraitytė ir S. Jarašūnaitė.
LGF turo „Stroke net“, HCP +8.0 – 18.0 įskaitoje pirmas buvo Lukas Jeronimas Kuliešius, antras – Haroldas Barauskas, trečias – N. Pranevičius. „Stableford“, HCP 18.1 – 36.0 įskaitoje nugalėjo Asta Pratusevičiūtė, antroji pozicija atiteko Auridui Franckevičiui, trečioji – Arnui Kazlauskui.
Kitas įskaitinis LGF turo turnyras vyks jau rugpjūčio 31 dieną Europos centro golfo klube, kur žaidėjai varžysis dėl 11-osios Vilniaus mero pereinamosios taurės.
