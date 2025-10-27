Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Kaip stabdysime baltarusiškus balionus, kurie paralyžiuoja Vilnių?

2025-10-27 12:27
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 12:27

Pastarosiomis dienomis Vilniaus oro uostas ir dalis šalies oro erdvės kelis kartus buvo laikinai uždaryti dėl iš Baltarusijos pusės paleistų balionų. Oficialiai teigiama, kad taip mėginama gabenti kontrabandines cigaretes, tačiau ekspertai įspėja – tai gali būti ir nauja hibridinio spaudimo forma prieš Lietuvą. Tokie incidentai trikdo oro eismą, kelia grėsmę saugumui ir parodo, kad mūsų sienų bei oro erdvės apsauga gali būti pažeidžiama neįprastais būdais.

Kaip Lietuva turėtų reaguoti? Ar įmanoma užkirsti kelią tokiems pažeidimams? Kiek tai – paprasta kontrabanda, o kiek – geopolitinė grėsmė? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala ir buvęs užsienio reikalų ministras, Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

