Iš Ruginienės – kirčiai dėl baltarusiškų balionų: prakalbo, kaip padės užsienyje įstrigusiems keleiviams

Premjerė Inga Ruginienė po posėdžių nurodė, kad savaitgalis buvo itin darbingas. Posėdyje dalyvavo nemaža dalis ministrų, įvairių institucijų vadovų.
„Ne tik aptarėme, kas įvyko savaitgalį, kokios priemonės suveikė,kokios nesuveikė, bet ir išdirbome aiškų algoritmą aiškių ateities veiksmų. Kiekviena ministerija gavo užduotį“, – sako ji.
Bus teikiama pagalba užstrigusiems užsienyje
Anot jos, policija telkia jungtines pajėgas, tai jau pradėjo daryti vakar, o nuo šiandien darys tai tik aktyviau.
„Kitas dalykas, jeigu kalbame apie užsienio politiką, tai užsienio reikalų ministerija (URM) gavo aiškias užduotis – pirmiausiai derinti su ES papildomą sankcijų Baltarusijai paketą, taip pat aktyviai tariamasi su mūsų sąjungininkais bei su kaimynais Lenkija ir Latvija, tai bet koks mūsų veiksmas taip pat yra suderintas su jais, nes mes nesame atskira valstybė.
URM gavo užduoti teikti pagalbą žmonėms, kurie yra užstrigę oro uostuose, tai mūsų piliečiai užsienyje. Tai turi jie atidaryti pagalbos telefoną ir teikti visą informaciją, kad mūsų piliečiai galėtų turėti kontaktinį asmenį, susiskambinti ir tą pagalbą gauti“, – pažymi I. Ruginienė.
Pagalba bus teikiama ir tiems, kurių skrydžiai buvo nukreipti, nurodo premjerė.
„Kartu susisiekimo ministerija irgi dėlioja veiksmų planą – jau nuo vakar pradėjo kursuoti autobusai, kurie kurie padeda mūsų piliečiams vykti iš vieno oro uosto į kitą, kuomet skrydžiai yra nukreipiami, yra teikiama visa kita būtinoji pagalba. Tas algoritmas jau veikia ir veiks toliau“, – sako premjerė.
Ji patikslina, kad autobusai kursuos Lietuvos teritorijoje – Vilniuje, Kaune ir Palangoje, nes savaitgalį skrydžiai buvo nukreipiami į kitus oro uostus. Anot jos, ateityje susisiekimo ministerija yra įsipareigojusi taip padėti piliečiams.
Kariuomenė imsis kinetinių priemonių nuleidžiant balionus
Jau dabar yra stebima balionų judėjimo kryptis, kad būtų galima dar tiksliau juos stebėti, koordinuoti.
Taip pat ji praneša, kad mūsų ir ES piliečiai iš Baltarusijos galės patekti pas mus atgal, tačiau visas kitas judėjimas bus uždarytas.
„Taip siunčiame signalą Baltarusijai ir sakome, kad jokia hibridinė ataka nebus toleruojama ir mes imsimės visų griežčiausių priemonių tokioms atakoms stabdyti.
Tuo pačiu metu Krašto apsaugos ministerija imasi veiksmų, vakar buvo žvalgybiniai veiksmai, o jau nuo šiandien kariuomenė imsis visų priemonių, įskaitant ir kinetinių, balionams numušti, tai jau pradės daryti aktyviai. Taip mes siunčiame signalą, kad esame pasirengę ir esame pasirengę imtis net griežčiausių veiksmų, kai yra pažeidžiama mūsų oro erdvė“, – sako I. Ruginienė.
Vis dėlto premjerė nedetalizuoja, kokios yra tos kinetinės priemonės, anot jos, tai yra jautri informacija, tačiau patikina, kad kariuomenėje algoritmas yra sudėliotas ir balionai bus numušinėjami.
Anot jos, tarp ilgalaikių priemonių, nuo trečiadienio įsigalios naujas Baudžiamojo kodekso pakeitimo projektas, kuriame bus įteisintas aukščiausia ir griežčiausia bausmė už kontrabandą – tai bus nebe tik piniginė bauda, bet ir laisvės atėmimas.
Be to, URM gavo užduotį aktyvuoti NATO reagavimo į hibridinių veiksmų komandą, bus pasitelkiami mūsų sąjungininkai kovoje su hibridinėmis atakomis.
Ruginienė: esame pasiruošę priimti sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija
Premjerė akcentuoja, jog iki trečiadienį vyksiančio Vyriausybės posėdžio siena su Baltarusija liks uždaryta.
„Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) gali tam tikrą ribotą laiką savo įsakymu uždaryti sienas, bet ilgesniam periodui reikia Vyriausybės nutarimo. Tą padarysime trečiadienį“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Aš labai tikiuosi, kad kai mes suvaldysime visą situaciją ir išsiųsime aiškią žinutę Baltarusijai, galbūt ateityje galėsime priimti ir kitus sprendimus. Šiandien yra priimtas sprendimas imtis griežčiausių veiksmų. Kito kelio nėra“, – pridūrė ji.
Kiti anksčiau veikę keturi punktai yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Sekmadienio vakarą sustabdyta oro uostų veikla
Sekmadienio vakarą sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) bei Lietuvos oro uostai. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.
Kaip buvo skelbiama iš pradžių, eismas turėtų būti apribotas keturioms valandoms – nuo 21.46 val. iki preliminariai 1.40 val.
Pirmadienio naktį Vilniaus oro uoste skrydžiai ir operacijos atnaujintos visa apimtimi. Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 4.30 val., pranešė Lietuvos oro uostai.
Dėl šių laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – dalis jų buvo atšaukti. Paveikti 47 skrydžiai ir daugiau nei 7 tūkst. keleivių.
13 skrydžių atšaukta, 14 nukreipta, 20 pavėlinta.
Dieną gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyva.
Uždaryti pasienio punktai su Baltarusija
Taip pat, kaip informavo NKVC, uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Kol kas jie uždaromi neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
„Nuo maždaug 22.10 val. dėl iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusių oro balionų laikinai nevykdomas transporto priemonių ir asmenų pralaidumas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus“, – pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla stabdoma jau ketvirtą kartą šią savaitę.
Kaip skelbta, šeštadienio vakarą buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.
Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.
Dėl pasikartojančių incidentų, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Tai – jau ketvirtas kartas per savaitę
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla buvo stabdoma jau ketvirtą kartą šią savaitę.
Kaip skelbta, šeštadienio vakarą buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.
Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.
Dėl pasikartojančių incidentų, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Nausėdos patarėjas apie balionų antplūdžius: „Turiu konstatuoti, kad esame krizėje“
Reaguodamas į pasikartojančius meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžius, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuva yra krizėje. Pasak jo, darosi vis aiškiau, jog šie incidentai yra hibridinė psichologinė akcija.
„Turiu konstatuoti, kad esame krizėje. Krizė yra pakankamai rimta ir tai jau ne vien Vyriausybės reikalas, tai visų mūsų susitelkimo reikalas, kad šią problemą išspręstume“, – pirmadienį LRT radijui teigė D. Matulionis.
„Kuo toliau, tuo labiau aišku, kad tai nėra paprasta kontrabanda, ji naudojama kaip priedanga. Iš tiesų tai yra hibridinė psichologinė akcija“, – akcentavo jis.
Pasak patarėjo, siekiant spręsti šią situaciją, reikia imtis ir diplomatinių veiksmų, prašant sąjungininkų pagalbos.
„Reikia griežtų veiksmų. (...) Labai tikimės, kad bus imtasi neatidėliotinų veiksmų, bet šalia to turėtų būti ir labai stiprūs diplomatiniai veiksmai ir tam tikros teisinės priemonės, kurias reikėtų Seime kuo greičiau patvirtinti“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Tai nėra tik Lietuvos vidaus reikalas. Turime labai aiškiai pasakyti mūsų partneriams, kad patiriame hibridinę ataką ir tikimės tam tikros papildomos paramos“, – pridūrė jis.
Pirmadienį posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija (NSK), D. Matulionio teigimu, tarsis dėl galimų būdų nuleisti balionus, nesukeliant grėsmės visuomenei.
„Reikia ieškoti veiksmingų kinetinių priemonių, kaip nuleisti tuos balionus. Čia, turbūt, bus pats sunkiausias iššūkis, kurį svarstysime“, – tikino patarėjas.
Jeigu tai hibridinė ataka – sienos uždarymas nepadės
Svarstydamas apie galimą nuolatinį pasienio kontrolės punktų prie sienos su Baltarusija uždarymą, patarėjas sakė, jog hibridinės atakos atveju šis veiksmas nelabai padėtų. Visgi, pasak jo, tai galėtų ekonomiškai paveikti Baltarusiją.
„Jeigu tai yra hibridinė akcija – tas uždarymas nelabai padės. Bet jeigu tai iš tiesų yra organizuotų nusikaltėlių kontrabandos pervežimas, tai, be abejo, galbūt tai turės įtakos Baltarusijai.
Uždarymas turi didelę ekonominę žalą, todėl, manau, kad tai turėtų šiek tiek paveikti. Tačiau priklausomai nuo to, kokie yra pagrindiniai tikslai naudojami iš mūsų kaimyninės nedraugiškos valstybės“, – kalbėjo D. Matulionis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!