Kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos paralyžiavo Lietuvos dangų: sutrikdyta per 170 skrydžių

„Per šią savaitę turėjome ypač daug sutrikdymų – jei kartu sudėjus pasižiūrėtume, kiek tų skrydžių buvo sutrikdyta, tai yra virš 170 skrydžių. Tai yra didžiuliai keleivių kiekiai, 27 tūkst. keleivių per šią savaitę patyrė nepatogumų“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Kšanas.
„Mums tai iš tikrųjų labai specifiškai keičia veiklos organizavimą, Kaip suprantate, naktį viskas vyksta, tamsiu paros metu kitaip sakant“, – teigė jis.
Anot jo, vien sekmadienio naktį kelionės buvo sutrikdytos 47 į Vilniaus oro uostą (VNO) skridusiems orlaiviams – dalis skrydžių atšaukta, kai kurie nukreipti ir pavėlinti.
„Mūsų organizacija sugeba (…) tvarkytis su šia problema“, – tikino V. Kšanas.
Anot jo, praėjusią naktį skrydžius nukreipus į Kauno oro uostą, LTOU užtikrino pervežimą autobusais į Vilnių.
Jis pažymėjo, kad sprendimas stabdyti oro uostų veiklą, užfiksavus meteorologinių balionų judėjimą, užtikrina keleivių saugumą.
„Mes visada laikome, kad saugumas yra pagrindinis prioritetas keliaujantiems transportu, bet kokia grėsmė gali turėti didžiules pasekmes. Tų balionų, kurie su tais kroviniais keliauja, (svoris – ELTA) gali siekti 50-60 kilogramų, (…) toks susidūrimas su orlaiviu gali būti dramatiškas“, – kalbėjo LTOU atstovas.
„Todėl yra tikrai daug saugiau stabdyti oro eismą ir atsižvelgti į situaciją negu bandyti išvengti susidūrimo“, – teigė V. Kšanas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvoje kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Po sekmadienio vakarą fiksuotų balionų antplūdžio, jie uždaryti neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
