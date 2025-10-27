Vitkauskas: sekmadienį fiksuoti 66 objektai, sulaikytas vienas asmuo

„Vakar buvo didesnis intensyvumas stebėtų atvaizdų mūsų radarų sistemose, lyginant su užvakar vakaru ir vakar rytu. Fiksuota 66 atvaizdai – tai, lyginant su vakar diena, yra porą kartų daugiau“, – LRT Radijui pirmadienį sakė V. Vitkauskas.
Jo teigimu, fiksuoti meteorologiniai oro balionai skrido link Vilniaus oro uosto, todėl ir buvo priimtas sprendimas jį laikinai uždaryti, siekiant užtikrinti aviacinį saugumą.
„Užtai ir buvo priimtas sprendimas, nes vėjo kryptis ir atvaizdų kryptis buvo būtent nukreipta į Vilniaus oro uostą“, – nurodė NKVC vadovas.
Galimi balionai buvo fiksuoti Varėnos ir Šalčininkų rajonuose.
Pasak V. Vitkausko, pirmadienio rytą rastas ir sulaikytas vienas iš oro balioną turėjusių perimti asmenų.
„Šį rytą vienas iš šios nakties partijos yra surastas, manau, jų bus ir daugiau“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad sekmadienio vakarą dėl meteorologinių oro balionų sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, jo veikla atnaujinta pirmadienio paryčiais.
Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Kol kas jie uždaryti neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
Pasatruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Dėl pasikartojančių incidentų pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
