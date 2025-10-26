Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją

Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ragina ne tik ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija, bet ir apriboti tranzitą į Kaliningradą. O premjerė Inga Ruginienė patvirtina, kad kariuomenei pradėjus naudoti naujus modernius oro erdvės stebėjimo radarus, dabar pareigūnai mato į Lietuvą plūstančius kontrabandinius balionus – dėl to esą ir reaguoja jautriau.
Trečią kartą per savaitę uždarytas Vilniaus oro uostas
Praėjusią naktį Vilniaus oro uostas vėl buvo uždarytas – jau trečią kartą šią savaitę. Priežastis ta pati – Vilniaus link iš Baltarusijos skrendantys kontrabandiniai balionai. Negana to, šalia oro uosto Viešojo saugumo tarnyba (VST) vakare pastebėjo dar ir skraidantį filmavimo droną.
„Užfiksuotas labai mažas dronas filmuojantis apylinkes netoli oro uosto, per 9 min. nustatytas valdytojas, jis sulaikytas, Lietuvos pilietis jaunas žmogus“, – per spaudos konferenciją žurnalistas tvirtino laikinasis krašto apsaugos ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tačiau balionai iki Vilniaus oro uosto taip ir neatskrido.
„Prie Vilniaus kad būtų surastas, informacijos neturime. Vienas rastas Šalčininkų rajone, tebevyksta paieškos, sulaikyti 4 asmenys“, – nurodė Krizių valdymo centro vadovas (NKVC) Vilmantas Vitkauskas.
Buvo apribota oro erdvė, dalis skrydžių nukreipti į Kauną
Pareigūnai įtikinėja, kad pakako balionų judėjimo trajektorijos ir į „Oro navigacija“ nusprendė naktį uždrausti lėktuvams kilti ir leistis Vilniuje – sutrikdė 25 skrydžius, iš kurių 4 buvo atšaukti, 7 nukreipti, 14 atidėti.
„Šią naktį fiksuota 6 oro balionai vizualiai Šalčininkų rajone, judėjimo kryptis link Vilniaus oro uosto. Esminis dalykas, į ką atkreipia dėmesį „Oro navigacija“ , nors vienas objektas artėja į skrydžio taką, didelė grėsmė orlaiviui kylant ir leidžiantis, dėl to apribota oro erdvė“, – sako V. Vitkauskas.
Oro uostų departamento direktorius Vidas Kšanas patvirtina, kad Kauno oro uostą pavyko išlaikyti veikiantį: „6 skrydžiai nukreipti į Kauną, keleivių organizuoti pervežimai į Vilnių autobusais, vienas skrydis nukreiptas į Varšuvą. 3500 paveikti keleiviai, kelionė sutriko“.
Grėsmės ir rizikos premjerė nemato
O Ministrė Pirmininkė tvirtina, kad grėsmės ir rizikos oro uostui nebuvo.
„Bet pastebėta, kad oro balionai skrenda oro uosto kryptimi, priimtas sprendimas, suprantu keleivių nepatogumus, pergyvename, bet renkamės formas, kurios nukreiptos į gyventojų saugumą“, – teigia I. Ruginienė.
Lietuvai pasistačius fizinį barjerą pasienyje su Baltarusia, kontrabandistai ėmė skraidinti į Lietuvą meteorologinius balionus su cigarečių dėžėmis. Pernai rugsėjį vienas toks nusileido net pačiame Vilniaus oro uoste, tačiau skrydžių anuomet pareigūnai nesustabdė. Dabar Karinės oro pajėgos naudoja modernesnę oro erdvės stebėjimo įrangą ir pareigūnai mato ekranuose į Lietuvą plūstančius oro balionus.
„Įranga patobulėjo, kariuomenė dabar gali matyti daugiau ir tiksliau, gal ir dėl to jautriau reaguojame“, – tvirtina premjerė.
Jai antrina ir V. Kondratovičius: „Priešas matomas, oro balionas su kažkuo, turime šiandien puikiai veikiančią sistemą KOP, patinka, gali išrūšiuoti mažus objektus, dabar turime suprasti, kaip juos panaikinti“.
Nausėda pateikė savo siūlymus
Po šį savaitgalį Vilniaus oro uoste tvyrojusio chaoso, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį lauks vyriausybės siūlymų, kaip užtikrinti oro uostų ir keleivių saugumą. Šalies vadovas pastarosios savaitės incidentus, susijusius su kontrabandistų balionais vertina kaip hibridinę ataką ir siūlo svarstyti sienos su Baltarusija uždarymą, o su Kaliningradu judėjimą apriboti.
I. Ruginienė tuo metu nurodo: „Šiai dienai sienos kontrolė yra sustabdyta, sienos uždarytos trumpesniais periodais, bet neatmetu galimybės nuspręsti, kad tai bus ir ilgesniam laikotarpiui. Tam esame pasirengę ir tai viena iš priemonių“.
„Kaimyninės šalies paskyręs save vadovas sugeba nuvažiuoti į kolūkio garažą ir sužinoti, kokie ten varžtai, bet nežino, kad šalia yra fabrikas, kur pučiami balionai panaudojant dujas ir pakuojamos cigaretės. Tikriausiai žino. Čia klausimas diplomatijos“, – kalba V. Kondratovičius.
Jau rytoj ankstyvą rytą premjerė I. Ruginienė šaukia Nacionalinio saugumo komisiją tartis, kaip užkardyti meteorologinių balionų keliamas grėsmes.
