Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pasisakė dėl grėsmės iš Baltarusijos: štai ką siūlo

2025-10-26 11:50 / šaltinis: BNS
2025-10-26 11:50

 Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti tranzitą į Kaliningradą, ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.

Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

 Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti tranzitą į Kaliningradą, ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.

8

„Pastarųjų dienų incidentus ir oro uostų veiklos trikdžius prezidentas vertina kaip hibridinę ataką prieš Lietuvą, į kurią būtina reaguoti tiek simetriniais, tiek asimetriniais būdais“, – BNS sekmadienį šalies vadovo poziciją perdavė Prezidentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, artimiausiomis dienomis atsako būdus turi pasiūlyti Vyriausybė.

„Tarp variantų, kurie turi būti svarstomi – ilgalaikis sienos su Baltarusija uždarymas ir tranzito į Kaliningradą ribojimas“, – teigiama komentare.

Antradienį šalies vadovas šiais klausimais šaukia tarpinstitucinį pasitarimą.

Kaip skelbė BNS, penktadienį ir šeštadienį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos dvi dienas iš eilės buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.

Iš viso šią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas tris kartus.

Reaguojant į šias situacijas, Lietuva kelis kartus laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Kaip rašė BNS, Lietuvai jau anksčiau uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija, pasienyje įrengus fizinį barjerą bei sustiprinus jo apsaugą, meteorologiniai balionai tapo vienu populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdu.

Nutrauks Kaliningrado tranzitą?
2025-10-26 12:10
Šitas kartoninis durnelis su balionais nesusitvarko. Tai sugalvojo rusų tankus pasikviesti. Debilas, ne kitaip...
Petras
Petras
2025-10-26 11:58
Ar jau bandyta taikiai ir is abieju pusiu spresti kaimyniska problema?
