TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitano Nausėdos iniciatyva Lietuvos Konstitucija išleista Brailio raštu

2025-10-25 10:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 10:22

Lietuvos Respublikos Konstitucija išleista Brailio raštu, praneša Prezidentūra. 

Konstitucija (Fotobankas)

2

Anot jos, prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva Konstitucija Brailio raštu parengta bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos respublikinio centro leidybine grupe.

„Konstitucijos dienos proga džiaugiuosi galėdamas pristatyti svarbiausio Lietuvos įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos atnaujintą leidimą Brailio raštu. Tai yra ne tik svarbus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos artėjančio veiklos šimtmečio minėjimo akcentas, bet ir reikšmingas žingsnis informacijos prieinamumo žmonėms su negalia kelyje“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.

Prezidento iniciatyva 2023 m. buvo parengta lengvai suprantama kalba ir išversta į lietuvių gestų kalbą.

