Droną šalia Vilniaus oro uosto paleidęs vyras sulaikytas – pateikė daugiau detalių

Sukėlė ant kojų VSD, karo policijos ir sostinės policijos pareigūnus
2025-10-26 15:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 15:29

Šeštadienio vakarą Vilniuje, Rasų seniūnijoje, netoli Vilniaus oro uosto paleistas bepilotis orlaivis sukėlė ant kojų Valstybės saugumo departamento (VSD), karo policijos ir sostinės policijos pareigūnus.

Droną šalia Vilniaus oro uosto paleidęs vyras sulaikytas – pateikė daugiau detalių (tv3.lt koliažas)
5

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, į šią situaciją tarnybos sureagavo labai operatyviai.

Eltos žiniomis, 21.12 val. buvo gautas pranešimas, kad Liepkalnio gatvėje pastebėtas dronas.

Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaizdai iš Vilniaus oro uosto, kai naktį sutriko jo darbas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į įvykio vietą atvykus policininkams, čia jau lankėsi VSD pareigūnai.

Paaiškėjo, kad dronas yra pakeltas Servečės gatvėje, draudžiamoje zonoje, virš aikštelės.

Droną valdęs jaunas vyras netrukus buvo surastas, jam liepta nuleisti bepilotį orlaivį, nes šioje vietoje juos naudoti draudžiama.

2005 m. gimęs vyras teisinosi, kad nieko nežinojo apie draudžiamą zoną, o dronų apsaugos sistema jo apie tai neįspėjo.

VSD pareigūnai iškvietė karo policijos ekipažą ir perdavė pažeidėją bei jo turėtą droną.

„Turbūt galime pasidžiaugti, kad buvo labai operatyviai sureaguota, nes mūsų budrumo lygis yra pakeltas į aukštą lygį. Buvo užfiksuotas labai mažas dronas, filmuojantis apylinkes netoli oro uosto. Faktiškai per 9 minutes buvo nustatytas valdytojas ir jis buvo sulaikytas“, – apie įvykį sekmadienį kalbėjo V. Vitkauskas.

„Tai Lietuvos pilietis, jaunas žmogus, o daugiau detalių turbūt atskleis pats tyrimas“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Gryni dbilai
Gryni dbilai
2025-10-26 15:45
Vaiką su mėgėjišku droniuku pagavo ir džiaugiasi, o kur nusileido 60 balionų su kontrabanda? Tyla, nes blauzdos per skystos...
Atsakyti
O kas?
O kas?
2025-10-26 16:20
2005 m gimimo, dabar 2025 nesibaigę, tai jam gal net 20 m nėra jeigu gimęs spalio gale, lapkritį ar gruodį. Gali būti iš viso dar moksleivis. Tai čia kam su matematika negerai?
Atsakyti
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
2025-10-26 16:30
Yra mieste, aplink gyvenamieji namai ir kiemai. Mėgėjiškus dronus gali nusipirkti bet kas, ir išbandyti savo kieme, ypač tokie jauni pacanai, kurie įstatymų nežino ir nesidomi. Keistai atrodo šitas farsas su "pagautu" jaunuoliu, kai šimtai dėžių kontrabandos virš galvų skraidžioja.
Atsakyti
