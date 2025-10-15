Kalendorius
VSD direktoriaus pavaduotoja paskirta Asta Aleknienė

2025-10-15 10:04 / šaltinis: BNS
2025-10-15 10:04

VSD (nuotr. Elta)

 Prezidentas Gitanas Nausėda Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pavaduotoja paskyrė Astą Aleknienę.

0

Dekretą dėl šio paskyrimo G. Nausėda pasirašė trečiadienį.

VSD direktoriaus pavaduotojo kadencija – penkeri metai.

A. Aleknienė šiose pareigose pakeis pasibaigus kadencijai praėjusią savaitę atleistą Vaidotą Mažeiką.

Nuo šių metų VSD vadovauja Remigijus Bridikis.

VSD direktoriaus pavaduotojo pareigas dar eina buvęs šios institucijos Mokymų valdybos viršininkas Artūras Sindaravičius.

Departamento pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.

